De politiske modstandere af udbygningen af Kokkedal stationsområde har ikke ændret holdning efter vinderprojektet er præsenteret. Illustration: RUM

Send til din ven. X Artiklen: Den nye bydel 'Kronholm' flytter ikke holdninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den nye bydel 'Kronholm' flytter ikke holdninger

Vinderprojektet for udbygningen af Kokkedal Stationsområde får ikke de politiske modstandere på andre tanker

Hørsholm - 07. juli 2021 kl. 17:01 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Offentliggørelse af vinderprojektet 'Kronholm' på Kokkedal Station har ikke ændret en millimeter på de holdninger, der i forvejen var til projektet.

Her et overblik over synspunkterne:

Venstre mener fortsat, at byggeriet er for massivt, at der ikke skal være en dagligvarebutik i konkurrence med bymidten. At der skal være flere p-pladser til pendlere, og de efterlyser et overblik over kommunens indtægter og udgifter til projektet og kritiserer nu flertallet for at have skåret ned i antallet af boliger i det private plejehjem.

Dansk Folkeparti: Ja tak til friplejehjem, kollegieboliger og flere p-pladser. Nej tak til et bygge en grøn og åben plet til og kritiserer processen, hvor man ifølge DF har udvalgt "et givent projekt helt udenfor borgernes synsvinkel".

Liberal Alliance: Nej tak til det hele, fordi projektet "desværre har vist sig at være dårlig økonomi for Hørsholm Kommune og for borgerne".

"Vi sælger ud af arvesølvet, men vi får ingen penge for det", skriver LA's Jakob Nybo i et protokollat til afgørelsen.

SocialKonservative: For meget byggeri på for lille et område. For lidt Hørsholm.

Socialdemokratiet: Bebyggelsesprocenten skal ned.

Næste slag næste år På det seneste kommunalbestyrelsesmøde blev projekt­et vedtaget med 9 stemmer for (8 Konservative, 1 radikal (Henrik Klitgaard fraværende), 6 imod (3 Venstre (Fritz Reuther fraværende), 1 DF, 1 LA, 1 SK) og 2 socialdemokrater, der undlod. De forsøgte ad to omgange - uden held - at få bebyggelsesprocenten ned til 60 i første og 70 i andet forsøg.

Ifølge tidsplanen kommer det næste store slag om stationsområdet til at stå i den ny kommunalbestyrelse. For det bliver først efter valget, at lokalplanen for området skal udarbejdes og vedtages og i offentlig høring.

relaterede artikler

Nu skal den berygtede station have øjne 07. juli 2021 kl. 11:53