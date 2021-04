Kirsten Hink kan se meningen i at registrere tidsforbruget på politikernes spørgsmål, men kun til inmternt brug. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Den forhadte registrering: Så nysgerrige er politikerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den forhadte registrering: Så nysgerrige er politikerne

Omfanget af spørgsmål fra politikerne er stort, men fordelene overstiger ulemperne, mener Hørsholmborger

Hørsholm - 20. april 2021 kl. 06:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Lige siden Hørsholm Kommune i sommeren 2020 indførte en registrering af den tid, forvaltningen bruger på at svare på skriftlige spørgsmål fra kommunalbestyrelsens medlemmer, har det været en torn i øjet på de politikere, der regner sig til oppositionen.

Læs også: I nabokommunerne bliver stopuret i skuffen

"Mobning" og "mindretalschikane" er ord, der er blevet brugt om denne praksis, der ifølge de mest spørgende - Venstre og Dansk Folkeparti - anses for misvisende, fordi den ifølge Venstres Ann Lindhardt (i Frederiksborg Amtsavis, red.) ikke omfatter al den tid, politikerne pålægger forvaltningen at finde svar på, men kun mindretallets.

En borger i Hørsholm, Kirsten Hink, mener at tidsregistreringen er chikanøs, men synes på den anden side, at fordelene ved at stille de mange spørgsmål overstiger ulemperne.

Kirsten Hink har bedt om aktindsigt af omfanget af spørgsmål. Aktindsigten viser, at der i første kvartal i år er stillet 60 spørgsmål.

Kommunalbestyrelsens mest spørgelystne FAKTA

Administrationen registrerede i perioden 1. januar til 29. marts 2021 60 skriftlige spørgsmål.



Partimæssigt fordeler de sig således: Venstre 30, Dansk Folkeparti 20, Socialdemokratiet 4, SocialKonservative 3, Liberal Alliance 1, Konservative 1. (Et enkelt spørgsmål er der ikke sat navn eller parti på, red.)



Personligt: Glen Madsen 20, Anne Ehrenreich 18, Ann Lindhardt 10, Svend Erik Christiansen 4, Thorkild Gruelund 3, Fritz Reuher 2, Jakob Nybo 1, Charlotte Kirchheiner 1.



Et enkelt spørgsmål er målt til at tage 12 timer at svare på, et andet ti minutter.



Der er også en række spørgsmål, der endnu ikke er færdigbehandlet og der er på listen spørgsmål, hvor der ikke er påført et tidsforbrug.



Kilde: Hørsholm Kommune gennem aktindsigt af Kirsten Hink

Omfanget er stort "Omfanget er stort, synes jeg. Det må der jo være en grund til. Enten læser politikerne ikke det materiale de får, eller også er det for at markere sig. For at blive hørt," siger hun til Ugebladet.

Kirsten Hink mener dog også, at spørgsmålene tjener et godt formål, nemlig til at holde forvaltningen op på, om den gør sit arbejde godt nok.

Oversigten over spørgsmål i årets tre første måneder viser det billede, oppositionen selv påpeger: Venstre og Dansk Folkeparti tegner sig alene for 50 af de 60 spørgsmål, som der ifølge forvaltningens tidsregistrering sammenlagt er brugt mere end 90 timer på.

"Er det for meget? Har sådanne spørgsmål ikke også kvaliteter, såvel i forhold til de enkelte sager, som i forhold til information af borgerne, skatteyderne? Jeg tillader mig at tro, at gevinsterne økonomisk set er større end de udgifter spørgsmålene pålægger administrationen og dermed kommunen," siger Kirsten Hink.

Hun er af den opfattelse, at tidsregistreringen over en periode kan give god mening og mener, at det primært bør bruges internt.

Det, der falder især Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance for brystet, er, at der i forbindelse med skriftlige svar fra forvaltningen i svaret bliver påført, hvor meget tid der er blevet brugt på det. Den fremgangsmåde vil de gerne have afskaffet.

Fører ikke til noget godt Det forstår den socialkonservative Thorkild Gruelund godt. Han er med tre spørgsmål på fjerdepladsen på listen over de flittigste spørgere. Han mener, at det er på tide at skrotte tidsregistreringen.

"Det bidrager ikke til noget godt. Jeg forstår ikke, at borgmesteren benytter lejligheden til at høste en lavt hængende frugt," mener Thorkild Gruelund.

Sagen var på dagsordenen, da kommunalbestyrelsen senest den 22. april drøftede tidsregistreringen, da en opdatering af en 23 sider stor pjece med titlen 'Værd at vide som kommunalbestyrelsesmedlem i Hørsholm Kommune' var på dagsordenen.

Her blev tidsregistreringen igen kritiseret heftigt. Sagen endte dog ikke med en beslutning, men med et løfte fra borgmester Morten Slotved om en temadrøftelse i kommunalbestyrelsen om tidsregistreringen.

Tid kan bruges bedre Registreringen blev 'født' under et meddelelsespunkt på Økonomiudvalget i juni 2020, hvor den radikale viceborgmester Henrik Klitgaard mente, at administrationens tid kunne bruges bedre end på at svare på skriftlige spørgsmål fra politikerne. Hvorefter den blev indført.

relaterede artikler