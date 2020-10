- Fra Sjælsmark behandlede Hørsholm kommune næsten 60 indberetninger i 2018, og det er dette monster, Venstre nu vil genoprette, skriver borgmester Morten Slotved (K) i et debatindlæg

Debat: Hvad vil Venstre med Sjælsmark?

I budgetoplægget fra Venstre i Hørsholm mener Venstre at de kan spare 2 mio, da børnene er flyttet ud fra Sjælsmark. Det er penge vi aldrig har tilført det børnesociale område, så det må forstås, som en direkte ekstra nedskæring overfor de svageste børn i kommunen. Men det interessante her er, at Venstre på landsplan og Venstre i Hørsholm jo er uenige.