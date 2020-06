Foto: Foto: Allan Nørregaard

Debat: Hørsholm ligger dårligst i Danmark- 48% flere har meldt sig ledige

Hørsholm - 23. juni 2020 kl. 11:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Ann Lindhardt (V), medlem af Kommunalbestyrelsen:

Corona-krisen, som er en sundhedskrise, har desværre også skabt en økonomisk krise, og vi står over for en mulig ledighedskrise, når vi ser på ledighedsudviklingen fra tidligere år. Der er en del, der har frameldt sig som ledige siden uge 18, hvor antallet toppede, men der er stadig mange ledige, der har meldt sig.

Enkelte kommuner har vendt udviklingen og har set faldende ledighedstal. Andre har set så store stigninger, at kommunernes ledighedstal stadig ligger langt over normalniveauet, og her sprænger Hørsholm Kommune kurven ved at ligge dårligst i Danmark. Hørsholm Kommune har en ændring på 48% flere ledige, ifølge opgørelsen fra Kommunefokus.dk.

Der er lavet fra 9. marts til og med 14. juni 2020. Der er 511 meldt ledige i Hørsholm pr. 14. juni

Hørsholm er en privilegeret Kommune, med få ledige i forhold til mange andre kommuner, men denne stigning i forhold til tidligere, skal tages alvorligt, vi må ikke læne os tilbage - vi må handle nu.

Danmarks økonomi, står over for et spildt år, og alle vil mærke det, også Hørsholm. Der er små 200.000 danskere på lønkompensation på nuværende tidspunkt, og nu begynder udfasningen af den midlertidige lønkompensationsordning.

Der er familier der har fået en økonomisk usikkerhed sammen med Corona-krisen. Der er sket en eksplosion, der rammer bredt. Det har store omkostninger, og det kan det også have på den lange bane. For de arbejdsløse handler dette også om trivsel og bekymringen for, hvornår vi kommer tilbage til normalen. De, der har mistet jobbet, skal have et nyt job hurtigts muligt. Vi skal arbejde for jobskabelse, en fokuseret sagsbehandling, flere ledige skal opkvalificeres, og vi skal se på om nogle skal omskoles.

Vi skal være proaktive, og vi kan ikke være tjent med, at Hørsholm ligger dårligst i Danmark, set på udviklingen. Venstre vil sætte dette på dagsordenen og få belyst mulighederne for at afbøde en ledighedskrise samt et økonomisk efterslæb.