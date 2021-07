Se billedserie Svend Erik Christiansen (S) er formand for Børne- og Skoleudvalget og meldem af Økonomiudvalget. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Debat: Byggeri i Kokkedal skal ikke være en indtægtskilde, men en byudvikling

Skrevet af Svend Erik Christiansen (S), medlem af kommunalbestyrelsen & Marcus Guldager (S), medlem af kommunalbestyrelsen

Hørsholm - 26. juli 2021

Borgmester Morten Slotved udtalte d. 23. marts 2021, at det var et krav for udviklingen på Kokkedal, at projektet skal kunne give et overskud.

På PH-park var retorikken en helt anden – her var byudvikling en investering.

I Socialdemokratiet forstår vi ikke, hvorfor der skal være forskel på de to områder. Byudvikling kommer til at præge området i mange årtier, hvis ikke århundreder, i fremtiden.

Derfor skal det ikke styres af kortsigtede interesser.

Socialdemokratiet støtter, at vi udvikler området på Kokkedal Station. Vi ønsker blandt andet flere parkeringspladser til pendlere, flere betalelige lejeboliger, kollegieboliger og et levende bymiljø.

Men udviklingen bør ske med respekt for lokalområdet, og ikke så massivt, som der lægges op til på nuværende tidspunkt.

Derfor stillede Socialdemokratiet et forslag om at sætte byggeprocenten ned til 60 procent. Dette var der desværre ikke opbakning for i resten af kommunalbestyrelsen, hvilket betød at forslaget blev stemt ned.

Socialdemokratiet kan ikke støtte planerne for udviklingen som de forelægger nu, og vil fortsat kæmpe for en mere langsigtet byudvikling af Kokkedal Stationsområde, der har respekt for områdets karakter.