Tine Bonita Laursen (th) har været med til planlægge et dansegulv i Køge Havn, hvor hun her danser med Max Petren Hansen. Foto: CoverGanda Foto: CoverGanda

De var de første: Er nu kun få stemmer fra at nå i mål

Det allerførste borgerforslag er nu tæt på at at have samlet nok likes

Hørsholm - 07. oktober 2021 kl. 16:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

I foreningen Lindy Hoppers Hørsholm sidder de i disse dage og timer og følger spændt med i, om de kommer i mål med deres borgerforslag.

I dag, torsdag, havde 91 liket forslaget om at få et udendørs danse gulv et sted i Hørsholm i BorgerLab, der er kommunens forum for borgerforslag.

Antal likes skal frem til deadline den 4. november gerne blive til 100. For så opfylder forslaget betingelserne for at kunne blive behandlet i kommunalbestyrelsen. Det håber foreningens formand, Tine Bonita Laursen, selvfølgelig sker.

- Jeg har gjort opmærksom på sagen i forskellige grupper på Facebook. Hver gang sker der noget, fortæller Tine og håber, at forslaget nu kan få den sidste nødvendige opbakning.

Først med forslag Da kommunen tog det nye forum for borgerforslag i brug i august var Lindy Hoppers Hørsholm de første overhovedet til at stille med et forslag.

Forslaget om at anlægge et dansegulv til foreningens danseglade medlemmer blev lagt ud i BorgerLab den 5. august. Kravet til at få sagen behandlet i kommunalbestyrelsen er, at forslaget samler 100 likes inden for tre måneder. Så lige nu er Lindy Hoppers Hørsholm sølle ni stemmer fra målet.

- Jeg ville ønske at Hørsholm i stil med andre gode byer ville ofre plads på et udendørs dansegulv, hvor man kan danse, for at fremme kultur, sundhed og fællesskab på tværs af generationer og etnicitet. Det kræver blot et trægulv, dansevinyl eller en cementeret cirkel, hedder det i forslaget.

Sådan en plads vil kunne skabe liv i byen med dans og bevægelse i alle mulige afskygninger som folkedans, zumba, lindy, jitterbug skoledans og jazz - og dansegulvet kunne ifølge Tine Bonita Laursens forestilling ligge i gågaden, ved søerne eller i PH Park.

Dans gør glad - Jeg kan blot tilføje at dans gør glad, dans gør sund og dans knytter bånd imellem generationer og etnicitet, ligesom det giver handels- og kulturlivet et friskt pust. Vi ses på dansegulvet, lyder et oprtimisytik fra Tine Bonita Laursen.

Siden kommunalbestyrelsen besluttede sig for at indføre borgerforslag, har kommunalbestyrelsen taget et enkelt forslag op, fordi det i rekordtid fik tilstrækkeligt mange likes.

Det var den tidligere biografforenings forslag om at bruge en del af sin formue på et springvand i Dronningedammen. Forslaget blev taget vel imod, og der er nu sat undersøgelser i gang for at finde ud af om springvandet kan realiseres.

Du kan se - og evt. stemme på - borgerforslag HER.

