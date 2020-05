Se billedserie Kjeld Flemming Nielsen husker, da de tyske soldater vandrede mod Ringsted og Korsør, hvor de senere blev afvæbnet. På billedet, der er taget i Korsør, har de tyske soldater stadig deres våben. Foto: Nationalmuseet

De tyske maskiner buldrede ind over Danmark

Hørsholm - 10. maj 2020 kl. 10:35 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg husker, da de tyske maskiner kom buldrende ind over os. Vi lå under bordene, når de kom. Heldigvis oplevede vi ikke nogen bomber, men vi havde en lille hule til grøntsager og lignende i haven. Hullet blev gravet større, som besættelsen skred frem, og senere blev det brugt som en form for beskyttelsesrum, når de tyske maskiner fløj ind over Danmark.

Ordene tilhører 84-årige Kjell Flemming. Tirsdag var det 75 år siden, at Danmark blev befriet fra den tyske besættelsesmagt, som fra 1940 til1945 var herre i Danmark.

Selvom mange lande i Europa led værre under den tyske besættelse, var intet som det plejede herhjemme. Sorte fugle fløj over himlen, og hverdagen var med ét forandret.

Da krigen sluttede, var Kjeld Flemming blot ni år gammel, men han husker stadig tiden, der splittede Europa og ændrede verden. I anledning af 75-året for Danmarks befrielse, vil Kjeld Flemming her fortælle om livet i en tid, som få efterhånden husker.

- Mine forældre havde bageri i Bjæverskov, mellem Køge og Ringsted. I en af krigens sidste måneder kom tyskerne og meddelte skolelederen, at de ville overtage skolen næste dag. Det blev en spændende dag for os børn. Bønderne kom med deres hestevogne og alle skolens møbler blev kørt ud på gårdene. Der blev gravet skyttegrave rundt om skolen og der lå så soldater med geværer lige overfor mine forældres bagerforretning. Min mor kunne se, hvordan soldaterne lå og pegede med deres geværer på min mor og de kunder, der kom i forretningen, erindrer Kjeld Flemming.

Mens de menige tyske soldater skaffede sig proviant andetsteds, kom flere af de tyske officerer i Kjeld Flemmings forældres bageri, og da hans far henvendte sig til den tyske kommandant, stoppede de tyske soldater med at sigte på butikkens kunder med deres geværer.

Tyskerne fik dårligt brød Selvom man ikke kunne nægte de tyske officerer at handle i butikken, var der forskel på de varer, som danskerne og de tyske officerer fik.

- Vi havde i køkkenet bag forretningen nogle høkasser med låg. Her gemte vi det brød, som vores faste danske kunder fik. I selve forretningen var der kun brød med gær, salt og vand, uden sukker og fedtstof. Det kunne tyskerne så købe, fortæller Kjeld Flemming og fortsætter:

- Der var jo rationeringskort til smør, sukker og flere andre ting. Der var også rationerings- mærker til tøj, benzin og meget andet. Min far havde to brødbiler, der kørte rundt på landet og på gårdene med brød. En af dem, var en høj Ford 37-38. Da der ikke var benzin, kørte den på generator. Det var en slags brændeovn, der blev monteret bag på bilen, hvor man så anvendte gasser herfra i stedet for benzin. Den anden bil, vi havde, var en lille DKV, med gearstang som et håndtag i instrumentbrættet. På den tog min far forruden ud, lånte en hest af Chr. Petersen på Ågården og spændte den for bilen. Dér sad jeg så sammen med brødkusken og styrede bilen på rattet, medens brødkusken holdt linerne med hesten.

Ovnen i Kjell Flemmings forældres bageri blev opvarmet med kul. På et tidspunkt blev hans far syg, og da der var ikke kommet brænde til optænding, rev bagersvendene en mellemdør ned, så de kunne tænde kullene op med den. Brød skulle jo bages, og gerne masser af det.

Befrielsen nærmer sig Da krigen lakkede mod enden, og det tyske militær var ved at løbe tør for duelige mænd, var det til at se i Bjæverskov, hvor Kjeld Flemming boede med sin familie.

- Hovedparten af de tyskere, der kom i krigens sidste fase, var store drenge og gamle mænd i firserne. Det var det sidste, de kunne skrabe sammen. Tyskerne havde en gammel mand i firserne med som tolk, som fortalte mine forældre, at han boede ti meter på den forkerte side af grænsen. Johansen hed han. Han var dansk, men blev tvunget med af tyskerne, der var ved at løbe tør for soldater. Han stak af og mine forældre gemte ham de sidste måneder af krigen oppe i den bagerste stue, hvor han lå under sofaen. Jeg kan endnu se den gamle mand tydeligt for mig. Da krigen sluttede fulgte han de andre, der vandrede i hundredvis ad landevejen mod Ringsted og Korsør, forklarer Kjeld Flemming.

I dagene efter tyskernes kapitulation marcherede tyske soldater hen over Sjælland. Da de tyske tropper nåede til Korsør blev de stoppet og afvæbnet.

I alt 65.000 soldater passerede gennem færgebyen på vej hjem til Tyskland. Tyskerne efterlod store mængder madvarer, våben, cykler, biler og penge.

- Mange af tyskerne orkede ikke at slæbe på deres oppakning, og vi drenge fandt stålhjelme og andre ting, de havde smidt i grøfterne, erindrer Kjeld Flemming.

Den 5. maj 1945 gik hele den lille bys befolkning gennem gaderne med flag, faner og sang. Danmark var befriet.