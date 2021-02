Se billedserie Klassekammeraterne Milla, Therese, Julia og Melissa fra 3.C på Hørsholm Skole var glade for at møde hinanden på første skoledag efter den lange nedlukning. Foto: Morten Timm

De små elever glade: Fedt at være tilbage på skolebænken

Tre piger i 3. klasse på Hørsholm Skole var ikke i tvivl: "Det er fedt i skolen igen og se sine venner. Med dagens genåbning rettes fokus som det første på på elevernes trivsel, siger skoleleder Ane Christine Larsen

Hørsholm - 08. februar 2021 kl. 18:25 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

En halvmørk, frysende og iskold mandag morgen i februar plejer ikke at fremkalde den store glæde til at komme i skole.

I dag var det lige omvendt på Hørsholm Skole, hvor de efter seks ugers nedlukning havde hejst Dannebrog for at kunne byde de over 300 elever i 0.-4. klasse velkommen til genåbning.

Ingen af eleverne tog da heller ikke notits af det barske og bidende vintervejr. For det var med stor gensynsglæde, brede smil - hvis de da ikke kom med mundbind på - og stjerner i øjnene.

Fedt at se vennerne Hvordan er det så komme tilbage i skole...?

"Det er fedt," kommer det prompte fra Milla i 3.C, da hun sammen med klassekammeraterne Melissa og Julia kom sammen ind i skolegården i ført mundbind.

"Det bedste er at se sine venner igen. Og få noget bedre undervisning," er de tre piger enige om.

De fortæller, at de henholdsvis kun har set to, en og nul venner i den lange periode med hjemmeundervisning, inden Therese fra klassen løber dem i møde.

På Hørsholm Skole har lærere og personale også glædet sig til dagen, fortæller skoleleder Ane Christine Larsen. De kender rutine med restriktioner fra jul, dog med tilføjelse, at nu er der ingen fysiske møder, ligesom lærere også spiser frokost hver for sig. (artiklen fortsætter under fotoet...)

Stor gensynsglæde hos de fire skoledrenge. Foto: Morten Timm

Pavestolt skoleleder Ann Christine Larsen står ved indgangen til skolegården med sin gule refleksvest på og byder elever og forældre velkommen tilbage.

"Vi har haft travlt i sidste uge ved siden af hjemmeundervisning, og jeg er pavestolt over skolens medarbejdere og den måde hele situationen er håndteret på for både at bevare fællesskabet og det faglige input," forklarer skolelederen.

"På 0. årgang var det ikke alle børn, der havde en device (computer eller tablet), og vi har gennemgående forsøgt at dele dem op i mindre grupper. Vi skal jo huske, at de mindste jo kun har haft fire måneders skolegang i deres liv inden nedlukningen, og for et barn i den alder er seks uger lang tid at være væk fra skolen," siger hun videre. (artiklen fortsætter under fotoet...)

Skoleleder Ann Christine Larsen stod klar ved indgangen til skolegården, da Hørsholm Skole mandag igen tog imod de mindste elever fra 0. til 4. klasse. Foto: Morten Timm

Trivsel er det vigtigste Lige nu er skolens største opgave at skabe den nødvendige trivsel for eleverne. Her tænker Ane Christine Larsen ikke mindst på de børn, der socialt har det sværere - og hvor deres sociale kompetencer skal hjælpes lidt på vej.

"Efter så lang en periode væk fra skole, kan det for flere være vanskeligt at vende tilbage og finde ind til klassefællesskabet igen. Hvordan er rollerne og grupperingerne i en klasse nu," forklarer skolelederen overfor Ugebladet.

Under nedlukningen har Hørsholm Skole haft omkring 22 børn i nødpasning på SFO'en. Endvidere har der været særlige indsatser og samtaler for godt 20 sårbare skolebørn.

Hørsholm Skole havde mandag spredt mødetiden ud fra kl. 7.55 til 8.15, men de fleste mødte op inden kl. 8, som de er vant til. Foto: Morten Timm

