De lever af at vi ikke kan styre rigeligheden

Når laboranterne Gitte Boldt Nielsen og Anne Louise Dalberg håndterer peptider og det højteknologiske testinstrument UPLC (Ultra Pressure Liquid Chromatography, red.), i et af Gubras laboratorier, har de fuldstændig styr på begreberne.

Vanskeligere bliver det for en udefrakommende at beskrive, hvad de har gang i i biotekvirksomheden Gubra i Hørsholm. Alene forklaringen på, hvad peptider er for en størrelse, vil kræve en del linjer. Så vi vil nøjes med at oplyse, at sådan en UPLC tester peptiderne for renhed og koncentration.