De fylder kirken med julestemning

Hørsholm er så heldige at have en kirke med god akustik, som trods corona-restriktioner har god plads til at åbne dørene lørdag 5. december for Nordsjællands Korskoles juniorkor og ungdomskor til hele tre julekoncerter med et begrænset antal publikum, skriver Hørsholm Kirke i en pressemeddelelse. Juniorkoret, der består af børn fra 3. til 5. klasse, indleder eftermiddagen kl. 14 med kendte julesange i børnehøjde. Derefter følger ungdomskoret med to koncerter kl. 16 og 17.30.