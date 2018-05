De fleste flygtninge er beskæftiget

- Det ultimative er, at de her mennesker bliver selvforsøgende, og jo flere vi kan få op i den kategori, jo flere er så at sige ude af systemet, siger Henrik Klitgaard og fortsætter:

En ny prognose fra Udlændinge- og Integrationsministeriet viser desuden, at Hørsholm Kommune kun får seks flygtninge til kommunen i løbet af året. Det betyder, at der er mindre pres på kommunen flygtningeboliger.

Ifølge udvalgsformanden har kommunen i øjeblikket 19 ledige pladser til flygtninge. Det udfordres af, at der er udsigt til, at flygtningeboligerne på Kong Georgsvej og Gyngehesten skal rømmes.

- Derfor fortsætter vi med planerne om at udbygge i Kokkedal Vest og sørger for, at det står klart i forbindelse med, at de to steder skal rømmes. Det er rettidig omhu, siger Henrik Klitgaard.