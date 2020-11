Se billedserie I byen Similduda i Nepal har David Shrestha Lorentzen og organisationen Priyah-Life i slutningen af sidste uge doneret i omegnen af et ton mad til nødlidende nepalesere. Foto: Priya-Life

Send til din ven. X Artiklen: David kæmper mod sult i corona-ramt Nepal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

David kæmper mod sult i corona-ramt Nepal

David Shrestha Lorentzen, der normalt arbejder som flyttemand i Hørsholm, er for nylig rejst til Nepal, hvor han kæmper en indædt kamp for at støtte lokalbefolkningen, som lider massivt under den aktuelle

corona-situation.

Hørsholm - 17. november 2020 kl. 05:12 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Man kan tydeligt høre på David Shrestha Lorentzens stemme, at han ikke er helt tilpas, da han ringer fra Kathmandu.

Læs også: David lagde chefjob og ludomani bag sig for at hjælpe fattige i Nepal

- Det har været psykisk svært at kapere, hvad der sker hernede, fortæller han som noget af det første.

Opkaldet kommer fra en to-værelses lejlighed i Naya Baazaar-området i den nepalesiske hovedstad Kathmandu, hvor David Shrestha Lorentzen bor med sin datter og kone, når han ikke er hjemme i Danmark for at tjene penge til det nødhjælpsarbejde, som tager det meste af hans tid.

Når David Shrestha Lorentzen er i Danmark, arbejder han blandt andet for flyttefirmaet Hjort Olsen, der holder til i Hørsholm. På billedet sidder han i Hørsholm Hovedgade sammen med sin kone Priya og parrets nu halvanden år gamle datter. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Ved hjælp af en mobiltelefon med taletidskort rejser hans ord de mere end 6.000 kilometer, der adskiller Danmark og Nepal.

- Situationen omkring corona i Nepal er kaotisk. Der er ingen, der bliver testet. De få, der bliver testet hos lægen, bliver som regel testet positive, selvom de er negative, fordi så skal hele deres omgangskreds testes, og så tjener lægerne flere penge. Det er sådan, det foregår her, og det er offentligt kendt, fortæller David Shrestha Lorentzen med nedslået røst.

Han startede i 2018 projektet Priyah-Life, der er en velgørenheds-organisation, som på nuværende tidspunkt har indsamlet penge til at sende mere end 180 nepalesiske børn i skole, og som har startet både kyllinge- og gedefarme for at sætte gang i økonomien for trængte nepalesiske bønder. Pengene tjener NGO'en blandt andet på salg af tørklæder. Når David Shrestha Lorentzen er hjemme i Danmark, arbejder han for flyttefirmaet Hjort Olsen i Hørsholm om dagen, og han kører med aviser om natten.

Begge dele for at samle penge ind til arbejdet i Nepal, hvor han har opholdt sig de seneste 25 dage. De første 14 dage tilbragte han i hjemmekarantæne, og de følgende har han brugt på at yde støtte til det nepalesiske folk.

Turisterne, som forsvandt Det er kun omkring et års tid siden, at billeder af bjergbestigere i kø på vej op ad Mount Everest spredte sig fra Nepal til resten af verden, og fra flere sider blev det diskuteret, om turismen i det lille land, der ligger i Himalayas bjerge mellem Kina og Indien, var blevet for omfangsrig.

Ifølge New York Times blev der tilført i omegnen af to milliarder dollars til landets økonomi sidste år som et resultat af turisme, men gennem det seneste år har corona imidlertid sat en stopper for besøg fra turister og dermed mangler den livsvigtige kapital.

Resultatet er, at dele af befolkningen sulter.

Det er det samme billede, som David Shrestha Lorentzen tegner.

Han er netop vendt tilbage til sin lejlighed i Kathmandu, efter han har arbejdet i en mindre landsby ved navn Similduda.

I Similduda har David Shrestha Lorentzen og organisationen Priyah-Life i slutningen af sidste uge doneret i omegnen af et ton mad til nødlidende nepalesere. Foto: Priya-Life

Tårer hver dag - Jeg har arbejdet i Similduda gennem de seneste tre dage, og hver dag efter arbejde har jeg fældet tårer. Der er ikke penge til noget. Alle erhverv er lukket, og der er kun nepalesere tilbage i landet. Folk led i forvejen, men nu lider de endnu mere, fordi der ingen turister er. Det er frygteligt, fortæller han.

I Similduda har David Shrestha Lorentzen og organisationen Priyah-Life i slutningen af sidste uge doneret i omegnen af et ton mad til nødlidende nepalesere.

- Det er en lille by, hvor der er én gade den ene vej og én gade den anden, og det er det hele. Folk ligger nærmest i gaderne og sulter. Børnene er sultne, og forældrene står med et halvt ben i graven. Vi har leveret et ton mad til Similduda, hvor vi hjælper omkring 200 mennesker, og maden er blevet uddelt på den ene af de to lokale skoler, hvor folk kom i stort antal. Vi lukkede én familie ind i skolegården af gangen for at uddele mad, så vi ikke risikerede at samle folk, så smitten kunne sprede sig, fortæller han.

Han fortæller også, at man fra myndighedernes side ikke beskæftiger sig meget med corona, og at man udefra næsten kunne fristes til at få den opfattelse, at sygdommen slet ikke er kommet til Nepal.

Spørger man verdenssundhedsorganisationen WHO er billedet dog et andet.

Ifølge de seneste tal, der er opdateret søndag eftermiddag, har der været mere end 200.000 bekræftede tilfælde af covid-19 i landet, der har lige under 30 millioner indbyggere.

- Der er desværre ingen, som opfordrer til at få taget corona-tests i Nepal. Der er selvfølgelig politi i gaderne som altid, og de laver det samme, som de plejer. De dirigerer trafikken, fortæller David Shrestha Lorentzen med et suk.

»I har det jo godt i Danmark« Mens dagene går med at hjælpe fattige nepalesere, orienterer David Shrestha Lorentzen sig stadig i de danske medier, og han taler jævnligt med sin familie og sine to børn i Danmark.

Han bemærker, at mange nok bør huske, at de har det bedre, end de selv tror.

David Shrestha Lorentzen tilbringer det meste af året i Nepal, hvor han laver velgørendhedsarbejde for NGO’en Priya-Life, som han selv har stiftet. Her deler han legetøj ud til børn ved Bishnumati River i Katmandu, som er hovedstaden i Nepal. Foto: David D. Simon

- Min datter på 19 år har fortalt mig, hvor hårdt det er at undvære hendes venner i Danmark. Hold op, siger jeg så. Du har tag over hovedet og mad i munden, og du kan se dine venner på en skærm. I medierne kan jeg læse om Nordjylland, hvor man skal holde sig inde i sin kommune, og det brokker folk sig over. Hold dog op, tænker jeg så, lyder det fra David Shrestha Lorentzen, inden han understreger, at det kunne være meget værre.

Det er det sidste, han når at fortælle, inden taletidskortet udløber, og hans stemme forsvinder med et kort bip.

Hvis man vil læse mere om David Shrestha Lorentzens arbejde i Nepal, kan man besøge organisationen Priya-Lifes hjemmeside.