Datter til verdenskendt filmstjerne filmer i Hørsholm

Madam Blå var nemlig 'hyret' til at være kulisse i en ny tv-serie 'Hvad med Monica', som produceres af Nimbus Film for Viaplay Original.

Tynget af skyld og opsat på at gøre alt godt igen, går Louise egenhændigt i gang med at lede efter gerningsmanden. Da det viser sig, at gerningsmanden måske skal findes indenfor deres egen vennegruppe, bliver det dog kompliceret

Genbrugsbutikken Madam Blå i Cirkelhuset havde før påske lukket en hel dag. Ikke på grund af coronarestriktioner, men fordi et filmhold fra Viaplay var på besøg for at lave optagelser til en ny tv-serie. Foto: Morten Timm

Krimi og podcast

For alle har hemmeligheder, forbudte følelser og drifter, og ingen kan reduceres til at være enten udelukkende onde eller gode - heller ikke Louise. Hun har nemlig forelsket sig i den mystiske outsider, Thais, og da det pludselig er ham, der anklages for voldtægten, tvinges hun til at vælge: Skal hun pligtskyldigt tage Monica og vennernes parti, eller skal hun gå imod strømmen, følge sit hjerte og forsvare Thais, som hun mener er uskyldig?