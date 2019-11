Den nordsjællandske Gazelle-virksomhed Dall Energy er lige nu i gang med at levere det første biomasse-anlæg i den franske by Rouen, og planen er, at der skal installeres danske biomasse-anlæg i flere franske byer. Foto: Pressefoto

Dansk teknologi skal gøre Frankrig grønnere

Hørsholm - 25. november 2019

Mens debatten om biomasse som grøn energikilde raser herhjemme, er den danske leverandør af biomasse-anlæg Dall Energy kaldt til Frankrig til forhandlinger hos verdens største fjernvarmevirksomhed, Dalkia. Her er Dall Energy tiltænkt en nøglerolle i Frankrigs grønne omstilling. Det skriver Frederiksborg Amts Avis mandag.s

Dall Energy ligger i DTU Science Park på kommunegrænsen mellem Rudersdal og Hørsholm. Virksomheden forventer i fremtiden at skulle levere mellem 5-10 anlæg årligt alene til Dalkias kunder. Den nordsjællandske Gazelle-virksomhed er lige nu i gang med at levere det første anlæg i den franske by Rouen, og planen er, at der skal installeres danske biomasse-anlæg i flere franske byer.

- Vi ser aftalen som en markant blåstempling af vores teknologi og endnu et skridt i retning mod et stort internationalt gennembrud, siger adm. direktør og grundlægger Jens Dall Bentzen, der den 6. oktober i selskab med kronprinsparret drog til Frankrig i forbindelse med et fremstød for Dansk Industri.

Hér er Dalkia, der med 12.000 ansatte driver 440 franske fjernvarmeværker, vært ved en konference, som åbnes af den administrerende direktør Sylvie Jéhanno, der på forhånd har proklameret, at samarbejdet med danske Dall Energy bliver et tema i hendes åbningstale.

Politisk opbakning

- Vi ser en reel politisk opbakning til den grønne transition ikke mindst drevet af problemer med stærk luftforurening i flere af de franske metropoler og dermed også et marked i hastig vækst for løsninger til at fremme grøn mobilitet samt for rådgivere med specifik ekspertise inden for transport og planlægning, siger Karen-Luise Johansen Geslin, senior eksportrådgiver på den danske ambassade i Paris.

I Frankrig er det vedtaget ved lov, at afbrænding af biomasse skal være bæredygtigt, hvilket understreger biomassen som en væsentlig energikilde på vejen væk fra den klimabelastende kulkraft i retning mod en grøn omstilling.

- Der er et kæmpemæssigt potentiale i at anvende bæredygtig biomasse fra lokalt grønt affald fra haver og parker i energiforsyningen. For det første er grønne affald med til at fortrænge det CO2-belastende fossile brændsler som energikilde, og for det andet bør biomasse kun anvendes som energikilde, når det er bæredygtigt, siger Jens Dall Bentzen.

Han peger på, at det er rest-træ fra skove, parker og haver som biomasseanlægget anvender. Og fordi skovene drives på moderne vis, erstattes træerne af nyt træ, der årligt optager CO2. Hvis ikke man fjerner træ og haveaffald, ligger det og rådner, og afgiver CO2 uden at gøre nogen gavn.

- Ikke-bæredygtig biomasse bør slet ikke bruges i energiforsyningen, fastslår Jens Dall Bentzen, som er helt på linje med klimaminister Dan Jørgensen, der også ønsker nuancer i debatten og fremhæver biomasse som en mulig god og bæredygtig energikilde.

Det første anlæg i forbindelse med samarbejdet med Dalkia i byen Rouen i Frankrig sættes i drift til næste år. Her er bystyret henrykt over, at det kulfyrede anlæg udskiftes til fordel for et biomasse-anlæg fra Nordsjælland.