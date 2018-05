Se billedserie Medstifter af Mycometer, Morten Miller, glæder sig over, at det hollandske forsyningsselskab Vitens nu tager Mycometers teknologi i brug. Foto: GAB photography

Dansk teknologi sikrer høj vandkvalitet i Holland

Hørsholm - 01. maj 2018

25.000 analyser på 2,5 år har overbevist det hollandske forsyningsselskab Vitens om at indføre den Hørsholm-baserede virksomhed Mycometers teknologi Bactiquant som standardmetode til måling af bakterieniveauet i vandet. Vandværket er kendt som frontløber inden for nye teknologier, og er en af de vandforsyninger, som resten af verden kigger mod, når det gælder nye metoder.

- Vitens har sat barren højt og har en professionel organisation, der følger vandet meget tæt fra råvand til forbruger for at sikre den højeste kvalitet. Derfor tester de hele tiden de nyeste teknologier til løbende at overvåge vandkvaliteten, så forbrugerne kan have tillid til, at der kommer rent vand ud, når de åbner for hanerne, siger Morten Miller, der er medstifter af Mycometer.

Vitens i Holland leverer vand til 5,6 millioner mennesker, hvilket svarer til 350 millioner kubikmeter vand om året. Det hollandske vandværk har udvalgt Mycometers Bactiquant-teknologi efter at have afprøvet en række nye teknologier. Med valget af Bactiquant-teknologien indfører Vitens på egen hånd ny teknologi, som giver hurtigt svar, og som er skræddersyet til at måle proaktivt på bakterieniveauet.

- Forsyningsselskabet foretager op til 1000 målinger om måneden med Bactiquant, og resultatet er, at Vitens har overblik over hele processen og løbende verificerer, at vandkvaliteten er i orden. Helt konkret udtager Vitens vandrøver i et fastlagt prøveprogram, og samtidig giver teknologien mulighed for at rykke i felten og udtage prøver i forbindelse med beredskabssituationer og mistanke om forringet vandkvalitet i hele vandkæden fra råvand til forbruger, siger Morten Miller og fortsætter:

- Det er et kæmpe fremskridt for dem, at de kan være proaktive og skabe overblik i et hidtil uset omfang med den her teknologi.

Netop anvendeligheden for medarbejderne i felten er det, der adskiller Mycometers løsning fra andre teknologier. Udviklingen fra teoretisk metode til et brugbart måleværktøj er sket i samarbejde med en række danske vandværker, som er pionerer inden for vandkvalitet.

- Mange vandværker herhjemme har taget teknologien til sig og har bidraget til udviklingen, så vi har kunnet oversætte det mikrobiologiske resultat til en brugbar metode i hverdagen. Bactiquant er derfor også en del af vandkvalitetsmålinger hos rigtig mange danske vandværker - det sker blot i mindre skala end hos Vitens, hvor selskabet nu også har etableret arbejdsgange til at sikre vandkvaliteten hele vejen i processen, siger Morten Miller.