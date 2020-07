Dansk Prince-fænomen kommer til Trommen

Kulturhus Trommen er med på tour-listen, når mesterbassisten og multiinstrumentalisten Ida Nielsen spreder funky rytmer i hele Danmark i efteråret sammen med sit band The FunkBots.

Ida Nielsen var bassist for legendariske Prince fra 2010 frem til sangerens død i april 2016.

Ida Nielsen & The Funkbots kan opleves i Kulturhus Trommen fredag den 4. december, og billetsalget er allerede nu i gang på www.trommen.dk .

Sangerinden Sofia Hedia, der leverer dansk elektropop, varmer op for Ida Nielsen & The Funkbots.

Ida Nielsen turnerede og indspillede albums med både det ikoniske Prince-orkester The New Power Generation og power-kvartetten Prince & 3rdeyegirl. I 2016 vendte Ida Nielsen hjem til Danmark og tog fat på sin egen karriere med sin egen musik, hvor hun blander old school-funk med hiphop, reggae og verdensmusik.