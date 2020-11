Årets indsamling går til husly og beskyttelse til mennesker på flugt.

Dansk Flygtningehjælp må ty til digital indsamling

For at minimere risikoen for coronasmitte har Dansk Flygtningehjælp droppet den traditionelle dør-til-dør indsamling

Hørsholm - 06. november 2020 kl. 05:05

Årets lokale indsamling til Dansk Flygtningehjælp er digital for at minimere risikoen for corona-smitte.

Derfor efterspørger de frivillige koordinatorer for Hørsholm-Kokkedal, Linda Thyme og Caroline-Jasmina R. Gullev, bidrag til indsamlingen:

"Vi er vant til et stort lokalt engagement ved de årlige indsamlinger, og derfor håber vi meget, at folk også vil støtte op i år via digitale donationer," opfordrer de i en pressemeddelelse.

Man kan frem til og med 9. november støtte Hørsholm-Kokkedals lokalindsamling HER og på mobilepay-nummeret 875357.

