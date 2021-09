Anne og Hans Laxholm byder op til dans, når der er international 'Huskedag' i Hørsholm. Pressefoto

Dans vals og tango med Laxholm på Huskedagen

Hold din hjerne i form med en svingom lørdag 25. september, når der inviteres til International Huskedag i Hørsholm

Hørsholm - 23. september 2021 kl. 13:41 Kontakt redaktionen

Hvert år sættes der internationalt fokus på demenssygdomme med den internationale Huskedag. I Hørsholm markeres dagen ved at tage udgangspunkt i alt det, du kan gøre for at holde din hjerne i form.

"Uanset om du er ung, voksen eller ramt af en demenssygdom, så er sanseindtryk og stimuli en afgørende faktor for hjernen. Dans, musik og bevægelse kan noget helt særligt for hjerne, krop, sind og humør. Kom og vær med," skriver Alzheimerforeningen, der står for 'Huskedagen', i en pressemeddelelse.

Anne og Hans Laxholm åbner ballet og byder op til dans, når international 'Huskedag' fejres og markeres 25. september. Det sker på den store græsplæne bag Kokkedal Kirke i Ådalsparken.

Sådan holder du hjernen frisk På programmet denne dag er også oplæg med praktiserende læge Inger Højer og demenskoordinator Helle Nielsen. Oplægget har fået titlen 'Hvordan holder du hjernen frisk med sanseindtryk, få alle hemmelighederne her.' Derudover er der en lille koncert med koret 'MuPo Koret', der er et kor for borgere over 60 år, og som sørger for, at kroppen er i bevægelse.

Der bliver også tid til en omgang gymnastik, og så kommer Hørsholm Lindyhoppers og sætter fut i publikum med deres dans.

Hele arrangementet finder sted på scene på den store græsplæne i Ådalsparken bag Kokkedal Kirke mellem kl. 13 og 17.

Jk

