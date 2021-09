Send til din ven. X Artiklen: Danmarks dyreste bolig: Milliardær sætter tre villaer til salg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danmarks dyreste bolig: Milliardær sætter tre villaer til salg

Med en udbudspris på knap 80 millioner kroner topper denne Hørsholm-ejendom med et samlet boligareal på næsten 700 m² listen over de dyreste boliger

Hørsholm - 27. september 2021 kl. 11:12 Kontakt redaktionen

Tæt på 80 millioner kroner er for de fleste et ganske utopisk beløb, når det gælder boligkøb. Men ikke desto mindre er det en pris i den størrelsesorden, en køber skal hoste op med for at kunne betale landets lige nu dyreste villaudbud.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Ejendommen, der lige har ramt boligmarkedet, ligger tæt på Tokkekøb Hegn mellem Hørsholm og Lillerød på 5,7 hektar jord i landelige omgivelser - og den består faktisk af hele tre separate boliger, som altså købes samlet.

Ifølge Boliga.dk ankommer man til hovedhuset på Stumpedyssevej 13 gennem en port, hvorefter der venter en luksusvilla med 318 kvadratmeter bolig, opført i 2009. Til villaen hører der både en tennisbane og en opvarmet swimmingpool, fremgår det af salgsmaterialet hos liebhavermægleren Elbæks Ejendomsmægler.

De to andre ejendomme i udbuddet ligger på samme vej i nummer 15 og 17. Her er der yderligere små 190 kvadratmeter bolig at hente i hver - og som altså alle sælges samlet for 79,5 millioner kroner.

En af landets rigeste Sælgeren bag er ikke Hr. hvem-som-helst, det er nemlig milliardæren og forretningsmanden René Sindlev, hvis formue blandt andet stammer fra den amerikanske afdeling af smykkefirmaet Pandora, som han var med til at bygge op og var medejer af i en årrække. Du kan se det vilde villaudbud HER

Sindlev købte den første ejendom på Stumpedyssevej i 2008, den gang lød prisen på 17 millioner kroner - men der var det også et noget andet hus, der lå på grunden. Et hus som altså er om- og udbygget under milliardærens ejerskab. Efterfølgende er de to øvrige ejendomme købt til gennem René Sindlevs Holding-selskab, oplyser Boliga.dk.

Høj kvadratmeterpris I alt rummer de tre villaer altså 698 kvadratmeter bolig, og regner man det usædvanlige udbud til de 75,5 mio. kr. om til en kvadratmeterpris, betyder det, at en køber skal være klar til at betale 115.000 kroner pr. styk.

Det er et solidt stykke over den gennemsnitlige kvadratmeterpris, som villaerne normalt bliver udbudt til salg for i Hørsholm Kommune. Pr. 1. september var det 51.150 kroner.

Ifølge Boliga.dk er der kun én anden ejendom til salg på hele det offentlige marked, der har en højere udbudspris end villa-samlingen på Stumpedyssevej i Hørsholm. Men her er der tale om en usammenlignelig landejendom med hele 247 hektar jord. Den er sat til salg for runde 80 millioner. Du kan se det vilde villaudbud HER