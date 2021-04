I disse dage er Stig Nielsen og Daniel Vråmark fra Materielgården i gang med at gøre alle Hovedgadens bænke sommerklar. Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Daniel og Stig støjer i Hovedgaden

Kommunen har 27 medarbejdere, der hver dag sørger for, at gadebilledet, vejene og de grønne arealer i kommunen fremstår på bedste vis.

Hørsholm - 19. april 2021 kl. 05:55 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Når man nærmer sig torvet på Hovedgaden, kan man i disse dage høre en insisterende brummen fra en slibemaskine på overarbejde.

For de to runde træbænke, der trofast har stået klar siden 2014, når gæsterne i gågaden har haft brug for et lille hvil, får nu et ansigtsløft af to garvede medarbejdere fra Hørsholm Kommune. Og når de to runde træbænke er ordnet, går turen videre til alle Hovedgadens øvrige bænke.

Alle bænke skal nemlig have en kærlig hånd, så de står knivskarpt, når de varme sommerdage lokker Hørsholms borgere til Hovedgaden. Det fortæller de to medarbejdere fra Materielgården, Stig og Daniel, der er i fuld gang med sandpapir og slibemaskine.

Stig Nielsen har taget plads på bænkens ryglæn, der får en tur med et stykke klassisk gult sandpapir, og imens er makkeren, Daniel Vråmark, i gang med slibemaskinen på selve bænksædet. Snavs og skidt står ud til alle sider i en lille støvsky, der omslutter slibemaskinen, og det er tydeligvis en tjans, der kræver tålmodighed og godt med håndkraft.

- Hele bænken skal slibes ned, og så skal den olieres, siger Stig Nielsen, hvorpå hans makker tilføjer:

- Og det bliver med en klar olie, så den holder farven, siger, Daniel Vråmark.

Arbejdet med torvets to runde bænke kommer til at tage to-tre dage per bænk, og når arbejdet er færdigt, kommer en af Stig og Daniels gartnerkollegaer og sørger for, at bedet i midten af de to bænke får lidt nyt liv, så det også ser indbydende ud henover sommeren, når torvets bænke får besøg.

Et team på 27 ansatte Det er Materielgården i Hørsholm Kommune, der står for vedligeholdelse af alt fra grønne arealer til glatførebekæmpelse på vejene. Materielgården har 27 medarbejdere, og det er dem, der sørger for, at gadebilledet, vejene og de grønne arealer i kommunen ser præsentable ud. Det oplyser Christian Thor Schlichting, der er leder af Materielgården i Hørsholm Kommune.

- Vi har 27 medarbejdere, der hver dag sørger for, at alting spiller i Hørsholms gader og på Hørsholms grønne arealer, og to af dem er Stig og Daniel, siger Christian Thor Schlichting og fortsætter:

- Vi har mekanikere, vi har en vejafdeling, der reparerer vejene, og så har vi en grøn afdeling, der tager sig af hækkeklipning, græsslåning, beskæring af træer og den slags. På vejafdelingen udbedrer vi huller i asfalten, vi samler affald, og vi passer stranden nede ved Rungsted Havn, siger Materielgårdens leder, hvorpå han fortæller, at det bliver til en hel del opgaver i løbet af et år.

- Jeg har ikke et præcist tal på, hvor mange opgaver vi løser årligt, men det er ret mange, siger Christian Thor Schlichting.

Kort fra snak til handling I mange år er det Materielgården, der har stået for vedligeholdelsen af Hørsholm Kommune. Sidst opgaven var i udbud var i 2016.

Dengang var der foruden Materielgården tre private udbydere, der bød på opgaven. Men ingen af de tre private virksomheder kunne gøre det billigere end Materielgården. Derfor er vedligeholdelsesopgaven stadig kommunal den dag i dag, og det har sine fordele, mener både de to medarbejdere og lederen af Materielgården.

- Vi vil jo rigtig gerne skabe værdi for Hørsholms borgere, og jeg tror på, at den største værdi er, at vi løser opgaven, når vi ser den. Hvis det er en større opgave, så skal vi måske lige tale om det. Men nogle af de her små opgaver som andre udbydere sandsynligvis ville tage et ekstra beløb for at udføre, dem løser vi med det samme, siger Christian Thor Schlichting.

Den frihed til at løse en spontan opgave er Stig og Daniel også glade for.

- Jeg kan godt lide at arbejde for kommunen. For hvis vi eksempelvis er på vej ud til en opgave, og vi kommer forbi et sted, hvor der ligger en gren og generer midt på kørebanen, så kan vi lige klare den opgave på vejen, uden at vi behøver at få en godkendelse højere oppefra, hvilket vi højst sandsynligt havde skullet, hvis det var et privat firma, vi arbejdede for. Der er kort fra snak til handling, og det kan jeg godt lide, siger Daniel Vråmark, og det giver hans makker ham ret i, inden de to medarbejdere vender tilbage til slibemaskinen og sandpapiret.

