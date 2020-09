Flere har været bekymret for, at dagplejen i Hørsholm skulle lukkes. Men det sker ikke, og der er i det hele taget flere ressourcer til vuggestuerne.Arkivfoto

Dagplejen overlever og vuggestuerne får flere voksne

Budgetforliget forsøger at ramme ind i Hørsholmstrategiens slagord om børneliv, byliv og bæredygtighed

Hørsholm - 29. september 2020 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Dagplejens fremtid var en af de større bekymringer hos mange Hørsholmborgere forud for årets budgetforhandlinger.

Dem kan de nu lægge fra sig. For i den nye budgetaftale med Konservative, Socialdemokratiet, Radikale, socialkonservative Thorkild Gruelund og løsgænger Annette Wiencken som medunderskrivere er dagplejen ikke bare sikret i 2021. Det er også tanken at styrke den fremadrettet.

"Det handler især om at styrke rekrutteringen til dagplejen," forklarer Maj Allin Thorup (K), der sad med ved forhandlingsbordet for Konservative.

Budgetforliget tilfører også mere personale til byens vuggestuer for 1,8 millioner kroner. De er ikke øremærket specielt til bestemte faggrupper, men skal, siger forligspartierne, bruges til personale.

For hårdt til værks En tidligere beslutning om at reducere ledelse og administrativt personale på byens folkeskoler bliver nu rullet tilbage.

"Vi gik for hårdt til værks," lyder det fra Niels Lundshøj (S), formand for Børne- og skoleudvalget.

Konkret betyder det, at de enkelte skoler kan bruge henholdsvis 741.000 kr. næste år og det dobbelte fra 2022 og frem til at retablere den ledelsesstab, som de i et stykke tid har måttet undvære.

Bevarer energitilskud Og så kan ketsjerklubberne - Hørsholm Rungsted Tennisklub, badmintonklubben og sqashklubben - ånde lettet op: En bebudet budgetbesparelse ved at omlægge energitilskuddet til almindeligt lokaletilskud blev i skuffen som et forslag og betyder, at i hvert fald to af klubberne kan aflyse den dødsangst, forslaget fremkaldte.

Klubberne driver selv deres haller, og både tennis- og squashklubben mente sig truet på deres eksistens, fordi omlægningen ville betyde et stort indhug i deres økonomi.

I stedet skal hallerne nu indgå i en dialog med kommunen, så der blandt andet hos dem kan findes halplads til den stærkt voksende senior­idræt i Hørsholm.

FAKTA Det samlede budget er på 1,5 milliarder kroner.





Et udvalg af investeringer:

2,7 mio. kr. i 2021 til klimainvesteringer meds fokus på bærdygtighed.

Studieboliger i bymidten.

Flere voksne til de 0-6 årige for 1,8 mio. kr. næste år og 3 mio. kr. pr. år fra 2022 og frem.

Dagplejen fortsætter og styrkes.

Flere ledere til skolerne.

Usserød Skoles underskud på 2-2,5 mio. kr. nulstilles.

Eldrevet minibus til plejecentrene til 600.000 kr. og opnormering af aftensygeplejen i hjemmeplejen for 420.000 kr.

3 mio. kr. i 2021 til HUI og udendørsidrætterne samt knap 24 mio. kr. i 2022 og 1,1 mio. kr. i 2023.

Ketsjerklubbernes tilskud bevares.

Ny kulturpolitik, fast arrangementstilskud til Karen Blixen Museet.

300.000 til en innovationsfestival.

100.000 til kampagne for hygiejne og mindre alkoholforbrug.







Et udvalg af reduktioner:

Eksterne konsulenter: 2,2 mio. kr. i 2021, stigende til knap 4 mio. kr. de efterfølgende år.

20 mio. kr. flyttes fra 2021 til 2022 vedr. PH Park.

1,5 mio. kr. via udbud, indkøb og kontraktstyring.

6,4 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen i 2021 stigende til 9,6 mio. kr. i 2022 - svarende til 8,5 stillinger frem til 2022, heraf 5,5 i 2021.

4,5 mio. kr. på blandt andet social- og seniorområdet gennem bl.a. øget brugerbetaling på vask af sengetøj og linned, reduktion i serviceniveau i hjemmehjælpen gennem skærpet visitation, personlig støtte og pasning af handicappede, på botilbud til både korte og længerevarende ophold. Et udvalg af investeringer:Et udvalg af reduktioner: Vilde blomster og robot Forligspartierne er blevet enige om at investere i klima, og der er afsat 2,7 millioner kroner i 2021 til investeringer, der skal reducere CO2-udledningen og gøre kommunen mere klar til klimaforandringernes konsekvenser.

De tre fokusområder er flere ladestandere til elbiler, fjerne olie og gas som varmekilde i boligerne og at opdatere klimatilpasningen, blandt andet ved at modernisere kloaksystemet.

Fitness til de voksne Og så skal der slås et slag for den biologiske mangfoldighed: Græsset skal høstes på store græsarealer som Nattergaleengen og erstattes med vilde blomster. Det er en forandring, som også skal ske på andre arealer. Og når nu forældre er ude med børnene på Nattergaleengens legeplads, der på et tidspunkt vil være omkrandset af en farverig blomstermark, kan de lige så godt gøre noget for deres sundhed: Her skal der nemlig etableres et udendørs fitnesanlæg, så man kan få rørt musklerne, mens børnene leger.

Der vil så i øvrigt også fra næste år summe robotplæneklippere omkring på græsset ved Dronningedammen og Ridebanen, som er de arealer, der i første omgang skal robotbetjenes.

Unge i bymidten Hørsholmstrategien er delt op i børneliv, byliv og bæredygtighed. Til et bylivet hører, mener forligspartierne, at der kommer kollegieboliger til bymidten plus en innovationsfestival, der skal skydes 300.000 kommunale kroner i.

"Festivalen skal sætte Hørsholm på landkortet," siger viceborgmester og erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsformand Henrik Klitgaard (R). Han håber på, at festivalen kan tiltrække unge fra ind- og udland til byen med skæve og sjove idéer. Tanken er at festivalen gennem et samarbejde med erhvervslivet med tiden skal kunne fiansiere sig selv.

Boldklub og havnen Til bylivet hører også udvikling af idrætsparken og Rungsted Havn. Derfor fastholdes planerne om et klubhus til HUI og øvrige investeringer i udendørsidrætten for tre millioner kroner næste år, knap 24 millioner i 2022 og yderligere godt 1,1 millioner kroner i 2023.

Forligspartierne er også med på at snakke med havnebestyrelsen om at udvide Rungsted Havn, der alligevel skal i gang med en større renovering. Og er parat til konkret at snakke medfinansiering til augustkonferencen, der er forberedelse til budget 2022.

Havnen har drømme om at udvide for 120 millioner kroner og håber på at kunne slå halv skade med kommunen.

