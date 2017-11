Otto B. Christiansen (K), der er formand for Børne- og Skoleudvalget fik 90 personlige stemmer, og det rakte ikke til genvalg. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Dårlige børnesager kostede formand dyrt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dårlige børnesager kostede formand dyrt

Hørsholm - 24. november 2017 kl. 09:47 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dårlige sager om prisstigninger på SFO-taksterne, et muligt salg af daginstitutionen Ulvemosehuset og planer om en ny daginstitution på Rungsted Skole har kostet Børne- og Skoleudvalgsformand Otto B. Christiansen (K) dyrt. De 90 personlige stemmer, der blev talt op til hans fordel på valgaftenen, rakte ikke til genvalg.

- Jeg har sagt helt tydeligt, hvad jeg ville, og det ville vælgerne ikke. Derfor har jeg det egentlig meget fint med ikke at være valgt ind, siger Otto B. Christiansen, der dog måtte bruge en del af onsdagen på at komme sig over tæskene.

- Det gør ondt. Men jeg tror, det havde gjort mere ondt at blive valgt fra, hvis jeg oven i købet også havde prostitueret mig selv. Jeg vil hellere miste politikken, end jeg vil miste mig selv. Vælgerne har fået den rigtige mig, og det er så ikke det, de vil have, og det accepterer jeg, siger Otto B. Christiansen, der ikke har planer om at stå på stemmesedlen om fire år.

- Det tvivler jeg på, jeg gør. Been there, done that.