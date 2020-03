Dårlig stil: Røde Kors ramt af hærværk

Det var et kedeligt syn, der mødte Leif B. Johansen, aktivitetsleder for Røde Kors Genbrugsafdeling i Hørsholm, da han mandag formiddag var forbi genbrugsbutikken på Usserød Kongevej.

Her fandt han nemlig Røde Kors største lastbil, der bruges til at køre med møbler og affald, i en kedelig stand.

- Det er selvfølgelig irriterende, at vognen skal repareres, men det værste er de ekstra omkostninger,som det giver Røde Kors. Det koster os penge, som vi nu ikke kan bruge til at hjælpe mennesker i nød, lyder det fra Leif B. Johansen, der synes, at hele situationen er ærgerlig.

Ifølge aktivitetslederen er der formentlig tale om et tyveri af diesel fra lastbilen, men det kan også være, at der er tale om simpelt hærværk.

Lastbilen blev senere kørt over på Shell-tanken, hvor skaderne skulle besigtiges, og her lækkede vognen yderligere diesel, da det først var her, at man opdagede omfanget af hærværket.