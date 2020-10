Dårlig stemning er på dagsordenen

Det dårlige politiske klima i Hørsholm bliver taget op på et møde mellem kommunalbestyrelsens gruppeforpersoner. Arkivfoto

"Vi bliver nødt til at have en dialog om hvordan vi skal tale sammen," siger Hørsholms borgmester Morten Slotved

Hørsholm - 28. oktober 2020 kl. 13:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Som iagttager af det lokalpolitiske liv i Hørsholm skal man være både blind og døv for ikke at fornemme, at temperaturen i dialogen mellem konstitueringspartierne på den ene side og oppositionen på den anden side har nået frysepunktet.

Og fra hver sin side af skyttegravene peges der i en anden retning for at finde årsagen.

Efter Ugebladets afsløring af en til tider ualmindelig hård tone under budgetforhandlingerne, hvor ord som "røvhul", "idioter" og "løgn" har været brugt, er det elendige politiske klima i Hørsholm også blevet omtalt i Berlingske Tidende, hvor borgmester Morten Slotved (K) på berlingske.dk bebuder, at han nu vil have en snak med gruppeformændene i kommunalbestyrelsen om, hvordan man kommer den dårlige stemning til livs.

"Jeg har møde med gruppeformændene 2. november, og der sætter jeg emnet på dagsordenen," bekræfter Morten Slotved over for Ugebladet.

Morten Slotved, borgmester Morten Slotved, borgmester Alle kunne se det "Vi bliver nødt til at have en dialog om, hvordan vi skal tale sammen i den nye kommunalbestyrelse. Jeg mener, at vi lige så godt kan implementere det, vi måtte nå frem til, med det samme," tilføjer borgmesteren.

Morten Slotved bebuder, at dette også indebærer en snak med DF's Glen Madsen om "hvordan han opfatter sig selv og hvordan hans attitude virker på andre mennesker."

Glen Madsen har over for Ugebladet erkendt, at han i en pause i årets budgetforhandlinger i enrum med Morten Slotved har kaldt denne for "røvbanan eller røvhul".

En oplevelse, Morten Slotved hidtil ikke har kommenteret, men som ifølge kilder tæt på forhandlingerne fik ham til at virke "virkelig rystet".

"Nu ser jeg, at Glen Madsen i et debatindlæg hævder, at jeg på ingen måde var rystet efter den episode. Det kunne alle jo se," siger Morten Slotved.

Glen Madsen fastholder imidlertid sit indtryk, at borgmesteren ikke virkede rystet efter episoden.

"Vi sad sammen i en halv times tid derefter, og da virkede han ikke rystet. Det er dog ikke det samme som at påstå, at han ikke har været det," siger DF'eren.

De skarpe vinkler Borgmesterem mener ikke, at det er tonen til møderne i kommunalbestyrelsen eller udvalgene der er problemet. Udfordringen ligger ifølge Morten Slotved i den skriftlige debat. Og han tillægger også Ugebladet en kritisabel rolle i at skabe dårlig en stemning.

"Ugebladets journalister vinkler ofte skarpt på emnerne og laver overskrifter, der efterfølgende skaber debat. Det er i den skriftlige debat i Ugebladet og på de sociale platforme der er udfordringen. Vores samtale politikerne imellem er bedre end den er i Ugebladet og på sociale medier," lyder det fra Morten Slotved.

Det er Glen Madsen ikke enig i, men medgiver, at det er et irritationsmoment for ham, når avisen ændrer overskrifter på sine debatindlæg.

"Så bliver de nogle gange skarpe, og det tillægges så mig som skribent," lyder det fra kommunalbestyrelsesmedlemmet.

Anne Ehrenreich, Venstre Anne Ehrenreich, Venstre Agerer brutalt I Berlingskes seneste omtale af sagen beskriver Venstres Anne Ehrenreich flertallets (konstitueringspartierne, red.) ageren for "brutal".

"Stemningen udgår fra lederen (borgmesteren, red.). Det er derfra, den gode stemning og ønsket om samarbejde skal udgå," konstaterer Anne Ehrenreich.

Borgmesteren erkender, at han som borgmester har et særligt ansvar.

"Jeg er med til at sætte rammerne, men jeg har jo ikke et arbejdsgiveransvar. Der er 19 (kommunalbestyrelsesmedlemmer, red.) der bestemmer, og det er frivilligt at være i politik. De er alle med til at skabe rammerne," fastslår Morten Slotved.

"Men jeg kan ikke bestemme over, hvordan Ugebladet sætter artiklerne op, og hvad der efterfølgende kommer af læserbreve," siger han.