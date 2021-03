Se billedserie De handlende vendte tilbage til Hovedgaden i Hørsholm mandag, hvor både forhandlere og handlende nød gensynet. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Send til din ven. X Artiklen: Da livet vendte tilbage til Hovedgaden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Da livet vendte tilbage til Hovedgaden

Som sande forårsbebudere mødte Hørsholms borgere op i Hovedgaden mandag, hvor de bød byens butikker velkommen tilbage efter vinterens dvale.

Hørsholm - 01. marts 2021 kl. 14:39 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Selvom Hovedgaden i Hørsholm er blevet delt på midten af rødt og hvidt afspærringsbånd, synes folk at komme hinanden tættere ved end i ugevis.

To modne herrer taler sammen henover båndet, mens en dame med indkøbspose smilende krænger sig forbi. Foran butikkerne står folk pænt og venter på, at det bliver deres tur til at indfinde sig på de sparsomme kvadratmeter, men ingen ser ud til at lade sig gå på af den grund. Mens nogle får en sludder, kigger andre på tilbudsvarer, og i de blotlagte øjne over mundbind og visirer anes smil og overbærende blikke. Mandag er første gang butikkerne holder åbent efter mange ugers nedlukning, og det bliver bemærket af de handlende i Hørsholm.

»Det handler om vores levebrød«

I bolig- og livstilsforretningen Deux Soeurs, der har adresse i Hovedgaden 22, er både Jeanne og Jeanet Willems på arbejde. De er søstre og indehavere af Deux Soeurs, der på fransk betyder to søstre.

Artiklen fortsætter efter billedet... De to søstre fra Deux Soeurs, Jeanne og Jeanet Willems, fortæller, at de har savnet deres kunder. Derfor er de lykkelige over at kunne holde åbent igen. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

- Det er fantastisk at åbne igen, fortæller Jeanne Willems, før en kvinde med mundbind udbryder, at kunderne i hvert også er glade over at være tilbage.

Jeanne Willems fortsætter: - Vi har ikke haft nogen indtægt i ni uger, og hjælpepakkerne forslår som en skrædder i helvede, så vi er evigt lykkelige over at åbne igen. Det er dejligt at byde vores kunder velkommen tilbage, og vi ser så meget opbakning i dag. Det gør os endnu mere lykkelige, for det handler om vores levebrød, siger hun med et smil.

Omkring hende summer kunderne rundt og kigger på butikkens varer. En ung pige gnider et stykke stof mellem tommel- og pegefingeren, mens en anden tålmodigt venter på at spørge til størrelsen på en jakke.

De handlende spirer frem i bybilledet, og som påskeliljerne i blomsterhandlerens potter synes de at fortælle, at der er lysere tider på vej.

Få bare få dage siden var Hovedgaden tom, men sådan var det heldigivs ikke mandag, da butikkerne slog dørene op efter flere måneder med lukkede døre. Foto: Sophus Zarrs Soelberg