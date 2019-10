Se billedserie Udsigten fra - og kulden på - bjergene stod i stærk kontrast til turens start i ørkenen. I løbet af fem måneder nåede de to unge mænd gennem tre amerikanske stater. Privatfoto

Da Emil og Frederik vandrede 4270 kilometer

Hørsholm - 19. oktober 2019 kl. 05:46 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens nogle vælger at købe en pakkerejse til Asien efter gymnasiet, valgte to unge mænd fra Hørsholm at vandre 4270 kilometer gennem tre amerikanske stater. Læs om turen, der har betydet, at drengene aldrig spiser en Snickers igen.

Emil Burton Clausen og Frederik Bruhn er begge 21 år. De er nybarberede og ligner på sin vis andre unge mænd på samme alder. De er afslappet klædt, og de holder begge øjenkontakten, når de fortæller.

For et par måneder siden var billedet et andet. Her var de to mænd skæggede, de havde ikke været i bad i flere uger, og de var begge godt i gang med at slide det fjerde par vandrestøvler i stykker.

De to unge mænd blev studenter i sommeren 2018, og mens mange af deres jævnaldrende besluttede sig for at bruge sabbatåret på en pakkerejse til Asien eller at spare op til en bil, valgte Emil Burton Clausen og Frederik Bruhn at vandre 4270 kilometer fra grænsen mellem USA og Mexico gennem tre amerikanske stater, indtil de kom til den canadiske grænse.

De fulgte gennem fem måneder »Pacific Crest Trail« - en vandresti, der går gennem ørkenen og bjergkæderne Sierra Nevada og Cascade, mens den snor sig gennem staterne Californien, Oregon og Washington.

- Vi ville gerne noget, der var lidt vildere. Vi ville udfordre os selv og få nogle større oplevelser, fortæller Emil Burton Clausen.

Sammen med barndomsvennen Frederik Bruhn, som han har kendt siden 3. klasse, begyndte han derfor at forberede sig på turen.

Frederik Bruhn husker tydeligt de første forberedelser.

- Vi ville bare gerne kaste os ud i det, selvom vi ikke vidste så meget, fortæller han med et lille ryst på hovedet.

Hvad man egentlig stiller op, når man forbereder sig på en vandretur, der strækker sig over flere tusind kilometer, er - ligesom den amerikanske natur - ubekendt land for de to unge mænd, da forberedelserne starter.

Deres erfaring med camping begrænser sig inden turen til oplevelser på Roskilde Festival, og selvom lunkne øl og mudder kan være en udfordring i sig selv, er det en anden - og større - udfordring, der venter de to på The Pacific Crest Trail.

- Vi sad i lang tid foran computeren og kiggede på telte og flybilletter. Vi købte en masse udstyr, men vi vidste ingenting, erindrer Emil Burton Clausen med et grin.

Alligevel fik de købt en masse udstyr, og inden prøven for alvor skulle stå, måtte de to unge mænd teste deres nyindkøbte grej.

- For at teste udstyret går vi fra Helsingør til Hundested. Det er omkring 60 kilometer i alt. Allerede den første nat går det helt galt. Vi har gået 26 kilometer, og det er utrolig hårdt for os, fordi vi ikke er vant til at gå. Da vi skal slå lejr, står vi ved teltet, og vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Vi bliver nødt til at stå og se en video på youtube, mens det regner, der viser, hvordan man slår sit telt op. Det tog os mere end en halv time, før teltet var oppe, erindrer Frederik Bruhn.

Han ryster på hovedet igen. - Vi kommer ikke fra vandreturs-familier, og vi har aldrig camperet før, men vi havde den filosofi, at vi er unge og i relativt god form, så det kan vi snildt klare, indskyder Emil Burton Clausen.

Med gåpåmodet på plads, og erfaringen haltende et godt stykke efter, gør de to unge mænd sig klar til at tage af sted.

Den første april 2019 letter drengene fra Kastrup Lufthavn.

De er klar. Fem dage senere begynder turen for alvor.

- Inden turen har vi set en masse youtubevideoer og læst om turen. I videoerne ser man den smukke natur, men man ser ikke rigtigt, at det også er pisse hårdt, fortæller Frederik.

Emil Burton Clausen supplerer: - Vi går omkring 50-60 kilometer om dagen, så det er både fysisk og psykisk hårdt. Det er hårdt, når man står og slår et telt op, som er drivvådt, og man har gået 60 kilometer samme dag. Ens tøj er vådt, og man er kold ind til knoglerne.

Selvom turen viser sig mere udfordrende, end de to er forberedt på, kommer de godt af sted.

De kommer til stadighed længere og længere frem, og selvom træningen inden turen har været sparsom, holder de unge mænds filosofi.

På turen vender de sig til en anderledes livsstil. De står op med solen, og de går i seng, når dagslyset svinder.

Vablerne i de slidte vandrestøvler er ikke ligeså slemme, som i starten af turen. Det er de kolde morgener dog. Dem vender Emil Burton Clausen sig ikke rigtig til.

- Jeg ligger i soveposen, og det er hårdt at komme op, når det er så koldt udenfor. Der er ikke det store valg, for jeg skal fremad. Det skal vi hver dag. Til morgenmad spiser jeg en proteinbar eller nogle havregryn med vand. Det er virkelig ikke særlig lækkert, fortæller han med et grin.

Til at starte med, spiser drengene primært pulverkartoffelmos. Det er let, fylder ikke så meget i tasken og man bliver nogenlunde mæt.

Rigtig mæt bliver man dog aldrig. Det fortæller Frederik Bruhn.

- Man spiser, så man ikke er sulten, fordi man bærer alt sin mad selv. Man spiser, fordi man skal igennem dagen. Det er super hårdt, når man er sulten hele dagen. Man ser frem til at nå den næste by, så man kan få et ordentligt måltid igen, fortæller han.

- Kaffen var pulverkaffe, der blev blandet med koldt vand i en flaske, supplerer Emil Burton Clausen, inden han fortsætter.

- Jeg har en mental liste over ting, som jeg ikke skal have i meget lang tid. Snickers kan jeg slet ikke spise længere, fortæller han.

I løbet af turens sidste etape, der går gennem staten Washington, er drengenes forhold til mad blevet mærket af turen.

- Vi spiste så mange nudler. Til sidst var vi så trætte af at koge dem, at vi tog dem ud af pakken, og spiste dem rå. Det tager for lang tid at koge vand, så vi spiste nudlerne, mens vi gik, fortæller Frederik Bruhn med et grin.

Emil Burton Clausen og Frederik Bruhn færdiggjorde ikke turen sammen, men de nåede begge hele vejen til den canadiske grænse.

Da Emil Burton Clausen forstuvede sin ankel, måtte Frederik Bruhn fortsætte alene.

Otte dage senere gik Emil Burton Clausen videre samme vej.

Hver for sig nåede de således hele vejen til den canadiske grænse efter en 4270 kilometer lang vandretur, der bragte dem gennem ørken, over bjerge og gennem dale. Ved grænsen til Canada nåede de målet, som var markeret midt i en skov.

Vandrestien, der havde ledt dem gennem tre amerikanske stater, ophørte med ét.

- Det var vemodigt. Det liv, som jeg havde levet i fem måneder, var slut. Samtidig glædede jeg mig virkelig meget til at komme hjem og have en hverdag igen, fortæller Frederik Bruhn om ankomsten til den canadiske grænse den 16. september 2019. Otte dage senere, den 24. september, ankom Emil Burton Clausen.

- Man står i en skov, hvor der er en træstub. Det var det, tænkte jeg. Der var ikke dækket op med hvid dug, og der var ikke noget champagne. Jeg havde en sejrsøl med i tasken, men den gik i stykker i løbet af turen og endte med at gøre mine ting våde. Det var en lidt mærkelig afslutning, erindrer han.

Alligevel har begge de unge mænd mod på at vandre igen. Turen blev, fortæller de samstemmende, en kæmpe oplevelse.

Udfordringen, eventyret og de kolde nætter i teltet, vil de altid huske.

Ligesom smagen af Snickers.