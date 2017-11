DF vil spærre udviste børn inde

Dansk Folkeparti mener, at alle, der opholder sig i et af landets to udrejsecentre, skal frihedsberøves. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Folk skal være frihedsberøvet, og det gælder alle. Man kan se på undtagelser for børn, men som udgangspunkt er det vores holdning, at opholder man sig på et udrejsecenter, skal man frihedsberøves, siger han.

- Jeg er klar til at gå helt til grænsen. Vi har allerede strammet mest muligt inden for rammerne af vores internationale forpligtelser, men vi kigger løbende på, om vi kan gøre mere for at få flere frihedsberøvet. Det handler bl.a. om at få slået hul på udsendelse til de lande, som i dag er vanskelige at samarbejde med, siger ministeren, og tilføjer, at Udlændingestyrelsen løbende overvejer, hvordan man mest hensigtsmæssigt indkvarterer afviste asylansøgere.