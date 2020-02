DF vil indføre borgerforslag i Hørsholm

Dansk Folkeparti i Hørsholm ønsker mere borgerinddragelse. Derfor har partiet, via sin initiativret, bedt administrationen om at udarbejde et punkt til det næste møde i kommunalbestyrelsen, så politikerne kan drøfte DFs idé om, at indføre »borgerforslag« i Hørsholm, som det også er kendt fra Folketinget.

- I Dansk Folkeparti ønsker vi et levende lokaldemokrati, hvor afstanden mellem kommunalbestyrelsen og borgerne er så kort som overhovedet mulig. I mange henseender fungerer borgerinddragelsen og demokratiet fornuftigt i dag. Blandt andet fordi, der er mange ressourcestærke borgere i Hørsholm, men også fordi de forskellige partier har en forholdsvis stor kontaktflade med mange borgere i kommunen. Men i en tid, hvor langt færre end tidligere er politisk aktive og medlem af et parti, er der i Dansk Folkepartis øjne et stigende behov for, at borgere »udenfor parti« også har en mulighed for at blive hørt, komme til orde og få kommunalbestyrelsens stillingtagen i en given sag, siger Dansk Folkepartis medlem af kommunalbestyrelsen, Glen Madsen, i en pressemeddelelse.