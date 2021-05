DF skifter formand

Han hedder Søren Kibsgaard, er 34 år gammel og flyttede for et par år siden til Hørsholm fra Nordjylland.

Den ny formand arbejder i bygge- og anlægsbranchen, har en fortid i forsvaret med blandt andet to udsendelser til henholdsvis Irak og Afghanistan og har politisk været et smut omkring Det Konservative Folkeparti, før han blev DF'er.

"Hørsholm er en fantastisk by, som kun bliver bedre ved aktiv indsats og deltagelse. Jeg vil arbejde for, at styrke kommunikationen til medlemmerne og borgere, at gøre partiet mere synligt i hverdagen samt arbejde for en by med plads til familie, unge, udsatte og ældre," lyder det fra Kibsgaard.

Den afgående formand giver sin afløser disse ord med på vejen: