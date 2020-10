Glen Madsen (DF) er stærkt utilfreds med niveauet af den mad, som Hørsholm Kommune leverer til de hjemmeboende borgere, der er visiteret til at modtage madservice. Foto: Lars Sandager Ramlow

DF: Ville du servere det for din mor?

Glen Madsen (DF), der er medlem af Social- og Seniorudvalget i Hørsholm Kommune, fortæller, at han fik et chok, da han så, hvad der bliver serveret for de ældre.

Hørsholm - 15. oktober 2020 kl. 06:32 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

- Da jeg så billedet, var jeg nærmest ved at falde ned af stolen. At servere sådan en gang hundeæde til byens ældre borgere, er så uværdigt som noget overhovedet kan være. Det er faktisk så trist og udpint en servering, at selv de fleste hunde ikke ville sætte tænderne i det. Det gør mig både vred og ked af det, at det kan forekomme. Hvor mange ville servere det for deres egen mor, far, bedstemor eller bedstefar, spørger Glen Madsen (DF), efter Charlotte Garby på Facebook har delt et billede af en portion aftensmad, som hendes 90-årige mor har fået levet af Hørsholms kommunale madservice.

- Mad betyder virkelig meget for ens livskvalitet. Og at give anstændig mad er da det mindste, vi som samfund kan gøre for at betale tilbage for de ældres livslange bidrag til fællesskabet. Hvis vi ikke engang kan finde ud af det, så må vi reducere de ældres udgifter, så de selv har mulighed for at købe sig noget bedre, lyder det fra Glen Madsen, inden han fastslår:

- I forhold til den videre proces, så rettede jeg straks i går henvendelse til Social- og Seniorudvalget samt direktøren og centerchefen for området. Det gjorde jeg, så udvalget kan blive orienteret om, hvad der er op og ned i denne sag, og så vi kan drøfte, hvordan vi kommer den øjensynligt for hyppige meget lave standard til livs. Det er en katastrofe, at ældre serveres anretninger som disse. At de så endda også får lov til at betale for det, er jo at tage folk i røven. Det må vi have ændret på den ene eller anden måde, lyder det bramfrit fra kommunalbestyrelsesmedlemmet.