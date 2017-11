Glen Madsen (DF). Foto: Allan Nørregaard

DF: Døren var lukket for os

Hørsholm - 23. november 2017 kl. 06:16 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti står alle uden for den konstitueringsaftale, som blev indgået omkring klokken 04.30 onsdag morgen på rådhuset i Hørsholm.

Men de håbede til det sidste på borgerligt samarbejde. - Vi var jo ikke blevet siddende til klokken halv fem om morgenen, hvis ikke det var fordi, vi regnede med, at vi kunne komme ind i en konstituering, men på et tidspunkt valgte borgmesteren at lukke den, og det må vi jo bare se i øjnene, siger Annette Wiencken.

Også Liberal Alliance holdt døren åben for en konstituering.

- Både Venstre og jeg havde lagt op til en bred konstituering med Morten (Slotved (K), red.). Nu er vi jo i regering sammen, men Morten ville hellere samarbejde med Socialdemokratiet, siger Jakob Nybo.

Glen Madsen, der er blevet valgt ind for Dansk Folkeparti, havde en klar oplevelse af, at døren blev lukket for Dansk Folkeparti og de to øvrige borgerlige partier ved konstitueringen.

- Da jeg talte med Morten (Slotved (K), red.), Nadja (Hageskov (K), red.) og Thorkild (Gruelund (K), red.) under forhandlingerne, sagde de samstemmende, at de rigtig gerne ville have mig med i en konstituering, men de lavede alligevel en anden aftale. Jeg betragter det egentlig som en skueproces, og borgmesteren kunne lige så godt have sendt os hjem ved midnat, siger Glen Madsen og fortsætter:

- Døren blev lukket for os tre partier, og jeg sidder ikke tilbage med en følelse af, at jeg ikke fik et tilbud. Med den behandling, som vi har fået, skylder vi ikke Konservative, Socialdemokratiet og Radikale Venstre noget.

