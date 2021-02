Det viser sig, at kommunen kan ende med et underskud ved opførelsen af PH Park. Nu kritiserer Dansk Folkeparti borgmesteren for at dele oplysninger om projektet. Illustration: Calum

DF: »Borgmesteren nærmer sig embedsmisbrug«

Dansk Folkeparti mener, at det nærmer sig embedsmisbrug, når borgmesteren fortæller om PH Park på Facebook, mens kommunalbestyrelsen er pålagt tavshedspligt omkring den samlede økonomi bag projektet. Borgmester Morten Slotved (K) er lodret uenig og understreger, at han kun deler offentlige tal.

Hørsholm - 02. februar 2021 kl. 05:34 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Efter Frederiksborg Amts Avis lørdag har bragt historien om, at PH Park ikke kommer til at give Hørsholm Kommune en indtægt før om mange år, men tværtimod kommer til at koste Hørsholm Kommune tæt på 60 millioner kroner, har debatten floreret på blandt andet Facebook. Påfaldende få kommunalbestyrelsesmedlemmer har dog blandet sig, og det skyldes, at de er pålagt tavshedspligt i forbindelse med den samlede økonomi bag projektet.

Da borgmester Morten Slotved (K) delte en video på Facebook, hvor han fortæller om det kommende projekt, faldt det derfor Glen Madsen (DF) for brystet. Han mener nemlig, at borgmesteren nærmer sig embedsmisbrug, når han selv udtaler sig om et projekt, som kommunalbestyrelsens medlemmer ikke må udtale sig om den samlede økonomi bag.

- Helt grundlæggende er det ikke et demokrati værdigt, at man som folkevalgt ikke må debattere økonomien i projekter i kommunen. I den konkrete sag omkring PH Park, hvor økonomien er skredet fra et italesat provenu på 100 millioner kroner til granvoksent tocifret million-underskud, er det rent ud sagt en skandale. Og tager man så med i betragtning, at borgmesteren, på trods af hans egen pålagte tavshedspligt, uden varsel til den øvrige Kommunalbestyrelse, pludselig går ud med sin egen forklaring om, at hele projektet alene handlende om at investere i en park og nye borgere, så tangerer det jo embedsmisbrug, siger Glen Madsen (DF).

V: Debatten forplumres Venstres Ann Lindhardt mener også, at det er problematisk, når borgmesteren diskutere et projekt på Facebook, som kommunabestyrelsens medlemmer ikke kan deltage i diskussionen af.

- At borgmesteren vælger at udtale sig og dele videoer om delbeløb i PH økonomien, må stå for egen regning, men det virker lidt uigennemskueligt. Hvis der skal tales om økonomien for PH park byggeprojekt, skal der være fuld transparens. Det drejer sig ikke om, hvorvidt man er for eller imod PH park, men økonomien kan ikke diskuteres, uden de underlæggende tal og præciseringer indgår i debatten. Ellers bliver debatten forplumret og unuanceret. Det skal være samme oplyste grundlag for alle at diskutere ud fra, siger hun.

Borgmester: Visse tal er offentlige

Borgmester Morten Slotved mener dog ikke, at han har løftet sløret for fortrolige oplysninger.

Han fortæller derimod om udgifter i forbindelse med projektet, der er offentlige, mens indtægterne i forbindelse med projektet fortsat er tavshedsbelagte.

Borgmesteren henviser således til et åbent dagsordenspunkt fra februar 2020, hvor det i dagsordenen til et kommunalbestyrelsesmøde tydeligt fremgår, at der er afsat omkring 50 millioner kroner til arbejdet på hospitalsgrunden, hvor PH Park skal opføres.

Det er altså disse udgifter borgmesteren henviser til og ikke tal fra den fortrolige økonomi bag PH Park. Derudover fortæller han, at man i kommunen arbejder på at lægge alle tallene bag projektet frem.

Det gælder også projektets indtægter, så man kan se det samlede regnestykke.

- Jeg er i gang med at finde ud af, om alle tallene kan lægges frem. Det håber jeg, at de kan. Det er vores jurister, som skal vurdere, om vi kan lægge alle tallene frem, og udfordringen er, om kontrakterne er færdige, og om forhandlingerne er overståede, forklarer Morten Slotved til Frederiksborg Amts Avis.

Administrationen: Handlen er stadig i gang Fra Hørsholm Kommunes administration lyder det, at det formål, som administrationen skal varetage i denne sammenhæng, er at sælge grundene til markedsprisen og handle økonomisk ansvarligt. En offentliggørelse af købesummen kan svække Hørsholm Kommunens forhandlingssituation og vil dermed vanskeliggøre at opnå et salg til markedspris.

Hørsholm Kommune forhandler nemlig fortsat om fordelingen af en række udgifter, som skal på plads, før handlen af PH Park er endeligt afsluttet. Ved tinglysning af et skøde, endeligt eller betinget, vil det fremgå af tingbogen, hvad købesummen har været. Ikke desto mindre vil kommunen gerne oplyse købssummen, samlet eller per parcel i PH Park, så snart man vurderer, at det ikke kan svække kommunen i de igangværende forhandlinger. Det er altså endnu ikke muligt at fremlægge de samlede tal.

