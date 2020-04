Glen Madsen (DF) ønsker at fremrykkede og nye anlægsprojekter skal hæve livskvaliteten i Hørsholm. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: DF: Anlægsprojekter skal øge livskvalitet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF: Anlægsprojekter skal øge livskvalitet

Hørsholm - 01. april 2020 kl. 16:21 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Folkeparti vil prioritere anlægsprojekter, der umiddelbart kan løfte livskvaliteten og udfoldelsesmulighederne for Hørsholms børn, unge og ældre. Det skriver Glen Madsen (DF) i en pressemeddelelse.

- I Dansk Folkeparti har vi valgt at tage de positive briller på. Vi er fast besluttet på at få noget godt ud af situationen, og har i sinde af bruge den midlertidige afskaffelse af anlægsloftet til at gøre en positiv forskel for Hørsholms borgere. Selvfølgelig med fornuft for øje. Det er klart, at Dansk Folkeparti ikke bare vil give los, og tiden er for os slet ikke inde til eksempelvis at speede processen omkring et eventuelt nyt rådhus og byggemodning af PH Park op. Vores fokus er udelukkende på at fremrykke projekter, der i nærmeste fremtid kan give Hørsholms borgere flere udfoldelsesmuligheder og mere livskvalitet, lyder det blandt fra Glen Madsen, inden han fortsætter:

- Forundersøgelsen omkring et klubhus til udendørs idrætterne er lige taget til efterretning. Det er godt. Der burde have været et klubhus for virkelig mange år siden. Men derudover ønsker Dansk Folkeparti at fremskynde processen omkring en dobbelt trægulvshal ved siden af Hørsholmhallen. Dansk Folkeparti ønsker at fremrykke ombygningen af p-pladsen ved Stadion Alle, etableringen af fliser på stien ved Sognehuset, udskiftning af træer og renovering af fortovet på Lange Müllers Alle og sidst, men ikke mindst, så ønsker vi, at den planlagte renovering af varmtvandsbassinet på Breelteparken fremrykkes, skrives det.

Glen Madsen oplyser endvidere, at Dansk Folkeparti i Hørsholm vil prioritere renovering af gamle badebroer, ligesom man ønsker at etablere nye badebroer, en badeponton ved Rungsted strand og en sauna på Rungsted Havn. Derudover vil DF prioritere udskiftning af tagene på Amokka Hallen samt på Hørsholm Ridehus. Dertil kommer en oprensning af kommunens søer.

Rådhus er slet ikke på tale Ifølge borgmester Morten Slotved (K) er det positivt, at politikerne nu kommer med forslag til igangsættelsen og fremrykningen af anlægsprojekter, men han undrer sig samtidig over enkelte af de projekter, som Glen Madsen nævner.

- Vi skal kigge på anlægsopgaver, som vil kunne færdiggøres allerede i år. Rådhuset og PH Park er slet ikke projekter, vi kan diskutere i den her forbindelse. Det har ikke noget med fremrykning af anlægsopgaver at gøre. De to projekter, forstår jeg slet ikke, at Glen Madsen nævner, lyder det fra borgmesteren, inden han fortsætter:

- I forhold til de andre forslag har jeg indkaldt til møde allerede torsdag morgen, hvor alle partier bliver orienteret, og hvor de får en liste over, hvilke anlæg vi har mulighed for at fremrykke og hvilke vedligeholdelsesopgaver, som kan iværksættes. Her vil alle politikere kunne komme med indspark, og så vil jeg tage en forhandling med dem. Jeg synes, at det er rigtig fint, at Glen Madsen nævner nogle steder, hvor vi kan sætte ind. Selvfølgelig skal vi kigge på, om vi kan gøre noget nede i idrætsparken, og om vi kan gøre noget for den nære velfærd, som skoler, plejehjem og vuggestuer. Nogle steder vil det være naturligt, at vi får fremrykket projekter, lyder det fra borgmesteren.