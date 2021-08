Børneområdet skal langt mere i fokus, skriver Venstre i et debatindlæg. Pressefoto

DEBAT: Vores børn er vores fremtid - børneområdet skal langt mere i fokus

Skrevet af Ann Lindhardt (V), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse

Hørsholm - 10. august 2021 kl. 08:03 Kontakt redaktionen

I de seneste år har Hørsholms økonomi ikke hængt sammen, og kommunen har måttet nedprioritere kernevelfærd. Det burde være anderledes. Virkeligheden er, at vi bor i en af landets rigeste og mest ressourcestærke kommuner. Vores børn er vores fremtid, og de har fortjent den bedste start på livet. Hvis Hørsholm skal være en attraktiv god og tryg "familieby", skal der et større politisk fokus på børneområdet i de kommende budgetforhandlinger.

Flere familier med små børn flytter væk fra landets største byer end tidligere. Coronakrisen har sat turbo på udviklingen, og familierne flytter længere ud end tidligere. Det er bare ikke Hørsholm, der har været den store vinder i denne tilstrømning. Desværre har Hørsholm Kommune ikke formået at skabe det der skal til, for at Børnefamilier vælger Hørsholm kontra f.eks. Rudersdal. Med hensyn til flyttebalancen for 0-4årige børn, der flytter til og fra kommuner, så ligger Hørsholm dårligst i Nordsjælland. Hørsholm har fået 90 nye små borgere mellem 0-4 år, mens der for eksempel til Rudersdal er flyttet 310 nye 0-4årige børn.

Derfor skal der sættes ind NU, børneområdet skal have langt større prioritering og fokus. Hvorfor sigter vi i Hørsholm ikke efter en Børnepolitik, der fremmer opjusteringer på området og ikke nedjusteringer, som der igen bliver lagt op til?

Borgmesteren har lagt op til i januar at der skal findes besparelser på 30 mil kroner i årets budgetforhandlinger, og der bliver lagt op til 9 mil kroner årligt på børneområdet - svarende til 36 mil kroner de næste 4 år. Er det fremtiden for Hørsholms børnefamilier? Skoler, vuggestuer, dagplejere og børnehaver er en vigtig del af børnefamiliers hverdag. Daginstitutioner skal medvirke til at give vores børn en god begyndelse på livet og bl.a. forberede dem på det liv, der venter i skolen. Derfor skal Hørsholms daginstitutioner og skoler være af høj kvalitet.

Venstres udgangspunkt er, at vi blandt andet vil have stort fokus på børneområdet i de kommende budgetforhandlinger. For Venstre er velfærd med omtanke, at bruge penge på, at vore børn trives og har adgang til børneinstitutioner og skoler, der udvikler dem. Så må andet prioriteres lavere. For eksempel prestigebyggerier og milliondyre konsulentprojekter.