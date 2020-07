Ib Lunde Rasmussen. Arkivfoto

DEBAT: Vigtige skridt i udbygningen af kommunale standarder

Af Ib Lunde Rasmussen, Lange-Müllers Allé 2, 2960 Rungsted Kyst

To læserbreve onsdag den 22. juli i Frederiksborg Amts Avis har fanget min interesse.

Fritz Reuther beklager sig over at NovaFos har planer om at kræve tilslutning til separatkloakering for regnvand, hvor dette ikke allerede finder sted. Fritz Reuther stod før sidste valg i spidsen for en borgerstorm med det formål at forhindre et sådant krav forud for, at et større område fik nye kloakker.

Nu er de nye kloakker anlagt og der er etableret brønde, hvor tilslutning fra de enkelte parceller for tagvand kan finde sted. Så det, der mangler, er investeringen på borgerens grund. Så længe regnvandet ikke føres i særlige regnvandsledninger vil der ske det, at efter større regnfald så vil fælleskloakkerne være nødt til at udlede urenset spildevand i Øresund.

Det er ikke uden risiko at bade i Øresund, når sådanne udledninger af urenset spildevand har fundet sted. Jeg har selv været så uheldig at få en Colibakterie infektion efter en morgenbadning fra vandskimolen ved Rungsted Havn for cirka en måned siden.

Det gav stærke smerter, indtil betændelsen var bekæmpet efter et par uger og er ikke helt uden risiko.

Så enten gennemfører man regnvandsseparering eller også må man melde ud, at badning i Øresund er på egen risiko og kan være forbundet med risiko for Colibakterie smitte. Det vil så i øvrigt nok få huspriserne til at falde, der hvor Fritz Reuther bor. Så intet er gratis.

Så skrives der meget om de nye lokalplaner. Jeg er enig i at lokalplaner gennemføres for at gøre sagsbehandlingen mere enkel. Jeg mener, at høringer kun skal finde sted, hvis borgere ønsker dispensation fra gældende regler. Jeg har grundigt gennemlæst forslaget til Lokalplan 173 for Rungsted Nord. Og jeg har et forslag, som burde fjerne megen uvilje mod nye byggerier. I §6 ændres stykke 6.4 til at Ny bebyggelse må opføres i maksimalt 1 etage og kælder med en maksimal bygningshøjde på 6,5 m målt fra omgivende terræn eller fastlagt niveauplan. Hermed slipper vi for klagesagerne over, at nybyggerier knuser naboejendommene.