Medlem af kommunalbestyrelsen i Hørsholm, Kristian Nørgaard Jensen (V) peger på, at uden vækst og reformer skal vi skære drastisk i den danske velfærd. Foto: Lars Sandager Ramlow

DEBAT: Vi har brug for velstand fremfor lighed

Hørsholm - 04. maj 2019 kl. 11:20 Af Kristian Nørgaard Jensen (V), Medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og folketingskandidat i Nordsjælland Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm: Danmark er et fantastisk land, ikke perfekt men fantastisk. Et land med fri adgang til uddannelse, sundhedsvæsen, ældrepleje og så videre. Et land hvor der er en hjælpende hånd, hvis uheldet er ude. Det er det land, som jeg ønsker at arbejde for at gøre bedre.

Vi skal gøre Danmark rigere og bedre - og det er ikke ensbetydende med, at vi skal gøre Danmark mere lige. Mit fokus er ikke på mindre ulighed - men mere velfærd og velstand.

Derfor skal vi gøre vores fælles kage større - ikke bare fordele den kage, som vi har i dag. Det betyder, at vi skal fortsætte med at udvikle og reformere det danske samfund, for det giver os flere muligheder. Således har de seneste 12 års reformer gjort Danmark 75 milliarder kroner rigere. Til sammenligning koster hele den danske Folkeskole 35 milliarder kroner.

Uden vækst og reformer skal vi skære drastisk i den danske velfærd.

Drivkraften skal ikke være mere lighed for lighedens skyld. Derimod skal vi iværksætte de tiltag, som er med til at skabe en bæredygtig vækst. Det kræver, at der er nogen, som går foran - og ja, lad os belønne og hylde dem. De er med til at gøre os alle sammen rigere. Og ja, Danmark er faktisk blevet et land med større ulighed over de sidste 30 år. Men alle danskere er blevet rigere - nogle mere end andre, men alle er blevet rigere. Og Danmark er fortsat det 7. mest lige samfund i OECD.

En del af forklaringen er, at i en periode med økonomisk fremgang bliver nogle rigere end andre - de mister så også mere ved økonomisk tilbagegang. Men vigtigste forklaringer er, at der i Danmark er kommet: Flere flygtninge og indvandrer, som typisk har lavere indkomster. Der er kommet flere folkepensionister - en stigning fra 870.000 i 2008 til 1,1 million i 2016. Der er kommet flere studerende - en stigning fra 209.000 i 2008 til 332.000 i 2017.

Jeg foretrækker, at vi alle bliver rigere, og vi dermed kan fastholde et stærkt velfærdssamfund, hvor der er mulighed for at forfølge sine drømme. Således viser det sig i følge Word Economic Forum, at der ikke er noget andet sted i verden, hvor man har en bedre mulighed for at flytte sig på den sociale rangstige end i Danmark.