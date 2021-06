Der er i dette år sat penge af til styrkelse af normeringerne i daginstitutionerne, blandt andet har regeringen har hjulpet til, men vi er ikke i mål, skriver Svend Erik Christiansen (S).

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Vi er ikke i mål med minimumsnormeringer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Vi er ikke i mål med minimumsnormeringer

Skrevet af Svend Erik Christiansen (S), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og formand for Børn- og Skoleudvalget.

Hørsholm - 15. juni 2021 kl. 11:39 Kontakt redaktionen

Der er i dette år sat penge af til styrkelse af normeringerne i daginstitutionerne, blandt andet har regeringen har hjulpet til, men vi er ikke i mål.

Der mangler at blive sat tre millioner kroner af i det kommunale budget 2021, før vi har opnået regeringens udmeldte norm for minimumsnormeringer. De tre millioner er endnu ikke bevilgede, men indgår de budgetforhandlinger, vi skal have til efteråret. Jeg tror på, at der er en god vilje i mange partier til at medvirke til at pengene sættes bevilges, så jeg er fuld af fortrøstning for, at vi når minimumsnormeringer i 2021.

Noget helt andet er, at vi gerne skulle have procenten af uddannede pædagoger øget. Men det er et anderledes sejt træk. Her er hovedproblemstillingen, at det med de huspriser, der er i Hørsholm, stort set er umuligt for en pædagogfamilie at kunne finde en bolig. Det er derfor meget lidt hjælpsomt, når store nye boligområder udelukkende planlægges med ejerboliger.

Der er en politisk nødvendighed, at vi får bygget almene boliger, der er til at betale for pædagogfamilier. Det tager år af få bygget almene boliger, så det er nødvendigt at starte nu, så pædagogmanglen ikke forhindrer os i at give vores børn en ordentlig opvækst.

Der skal en helt anden gennemtænkt boligpolitik til, for at vi kan få en befolkningssammensætning, der gør at alle befolkningslag kan bo og arbejde i Hørsholm - også SOSU assistenter, pædagoger lærere med flere.

relaterede artikler

DEBAT: Den tørlagte sten er et ynkeligt syn 12. juni 2021 kl. 10:19

Efter kritik: Nu bliver naboer inviteret til at diskutere renseanlæg 12. juni 2021 kl. 06:14