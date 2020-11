Ann Lindhardt (V) og Jakob Nybo (LA) misser det store billede, når de kritiserer Trommen. Det siger Nadja Hageskov, der er formand for Sport-, fritid- og kulturudvalget i Hørsholm Kommune. Arkivfoto

DEBAT: V og LA misser det store billede

Af Nadja Maria Hageskov (K), formand for Sport-, fritid- og kulturudvalget i Hørsholm Kommune.

Hørsholm - 05. november 2020 kl. 13:19 Kontakt redaktionen

Ann Lindhardt (V) og Jakob Nybo (LA) kritiserer enøjet biografrapporten. Når jeg skriver en-øjet, er det fordi, de misser det store billede. De ønsker stadig Kulturbiograf, Seniorbio, babybio mv. Men de ser ikke, at det går hånd i hånd, og det er det fine ved vores kulturhus. Der er tænkt på synergien i de mange tilbud.

Kulturhus Trommen, som blev bygget sidst i 80erne, var efter en lang periodes intensiv brug nedslidt, og krævede derfor en fornyelse. Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede, at vi i forbindelse med renoveringen samtidig ville sikre en øget anvendelse Trommen og i samme moment sikre arbejdsmiljøet for medarbejderne, der før manuelt skulle flytte stole og tribuner.

Mange har gennem tiden efterspurgt en biograf i Hørsholm, og da en biograf passer godt ind i Trommen, besluttede vi i forbindelse med renoveringen at indrette Stortrommen med en teleskoptribune og biograf-faciliteter. Biografen supplerer på den måde koncerter, teater og konferenceaktiviteter, Musikalsk potpourri, Musikskolens forårskoncerter og alt det andet spændende, der foregår i Trommen.

Og som en parentes blev renoveringen af Stortrommen indstillet til RENOVER prisen 2017 for den meget smukke sal vi fik.

Faktum er, at der har været knap 34.000 biografgængere i biografens levetid. De skulle have været til Lyngby, Hillerød, Hellerup eller andre steder for at få den oplevelse vi har givet dem. Vi har premierefilm, og har ved etableringen af biografen samtidig fået en frivillig biografklub. På ingen tid har den fået mere end 300 medlemmer. Vi har seniorbio, babybio, film for unge i Hørsholm, Operabio og videnskabsarrangementer.

Da Rungsted Seier vandt det seneste danske mesterskab i ishockey viste vi kampen i Trommen. Trommen er også hjem for Bøf og Bolle, som mange af os sætter stor pris på, og som spiller rigtig godt sammen med alle de arrangementer og gæster huset rummer. Med andre ord, biograffunktionen er en medspiller til mange flere kulturoplevelser, end vi fik før.

Vores bibliotek er et af landets mest besøgte målt på udlån. Det er biblioteket blandt andet på grund af beliggenheden centralt i Trommen, da det giver rigtig gode synergi-muligheder at drive kulturhus, bibliotek og biograf under et tag. Andre kommuner har taget den model til sig, eksempelvis Gribskov Kommune, som for nogle år siden åbnede Kulturhavnen. I øvrigt trækker vi med Trommen en masse mennesker til bymidten, til glæde for handels- og erhvervslivet.