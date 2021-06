Ann Lindhardt (V) undrer sig over, at man muligvis vil bygge et renseanlæg på Agiltevej i Hørsholm. Foto: Ann Lindhardt

DEBAT: Skal et smukt naturområde i Hørsholm ofres til spildevandscentral?

Af Ann Lindhardt (V), medlem af kommunalbestyrelsen i Hørsholm:

Debat Hørsholm - 10. juni 2021

Venstre undrer sig over Borgmesterens begejstring for, at et smukt naturområde i Hørsholm tæt på villakvarter planlægges omlagt til nyt centrum for en stor spildevandscentral. Vi savner en forklaring fra Borgemesteren for den planlagte ønskede placering af Novafos nye rensningsanlæg samt at få oplyst, hvad en stor rensningscentral vil gavne Hørsholms borgere og By?

Der peges på en placering af et fremtidigt, fælles kommunalt rensningsanlæg med spildevand fra store dele af Nordsjælland i et unikt, værdifuldt naturområde ved Stasevang og Agiltevej. Vi sår tvivl om det er den rigtige placering? Og ser frem til dokumentationen bag. Vi undrer os over, hvorfor borgerne ikke er blevet spurgt og indraget?

Venstre har forståelse for, at det kan være godt med et moderne rensningsanlæg, hvis der er behov, men vi stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor det skal ligge i Hørsholm kommune?

Hvis Hørsholm skal kunne tiltrække nye borgere og samtidig være en attraktiv by at bo i, hvorfor skal der så placeres et rensninganlæg af cirka 11 fodboldbaners størrelse klos op af et foretrukket boligområde?

Vi fik oplyst på Borgermødet, at der er kommende bestyrelsesmøde i Novafos den 11/6, og Borgmesteren sidder i denne bestyrelse. Hvad har Borgmestren gjort for Hørsholm i denne sag?

Venstre vil stærkt opfordre Borgmesteren til at arbejde for Hørsholm og finde en placering, der vil belaste vores by mindst muligt.

Vi har et ansvar lokalpolitisk for at arbejde for vores by og udvikle den i en retning, der er til gavn for borgerne. Som Borgmester er man Borgmester for hele byen, det er vigtigt ikke at blive magtfuldkommen men at høre, hvad andre partier mener, for tingene bliver som regel bedre, når man har alle synspunkter med i beslutningsprocessen.

Det er nødvendigt, at placeringen og behov bliver politisk diskuteret, og om der er andre muligheder. Der er rigtig mange ubekendte, det er et projekt, hvor der vil være gravearbejde i mange år flere steder i byen, da tre andre kommuners spildevand skal føres til Hørsholm som endestation. Sagen skal fuldt belyses, og al dokumentation og data må fremlægges åbent, før der kan træffes en kvalificeret beslutning.

