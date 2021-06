Der skal findes 20 millioner kroner i budget 2021-22, hvis vi skal nå minimumsnormeringerne, skriver SF Hørsholm i dette debatindlæg. Foto: Hørsholm Kommune

DEBAT: SF vil have genopretningsplan for børneområdet med flere pædagoger på stuerne

Skrevet af Louise Zabel (SF), Bellisvej 82970 Hørsholm

Hørsholm - 08. juni 2021 kl. 05:59 Kontakt redaktionen

Der skal findes 20 millioner kroner i budget 2021-22, hvis vi skal nå minimumsnormeringerne.

I »Redegørelse for normering på dagtilbudsområdet i Hørsholm Kommune« kaster Center for Dagtilbud og Skole på et møde i Børne- og skoleudvalget 21. januar 2021 lys over, hvor grelt det står til på 0-6 års området i vores kommune, der jo gerne vil lokke flere børnefamilier til. Redegørelsen er et godt skridt på vejen og er da også iværksat af udvalget 20. februar 2020 samt Budgetaftale 2020-2023.

For vi er langt fra at nå de lovbestemte minimumsnormeringer med 3 børn per voksen i vuggestuen og 6 børn per voksen i børnehaven. Selv med pengene de kommende år fra Folketinget vil der mangle omkring 10 millioner kroner i vuggestuerne og 10 millioner kroner i børnehaverne. De penge må og skal findes i efterårets budgetforhandlinger 2021-22 - Børnene, familierne og de voksne på stuerne trænger gevaldigt.

Og hvad skal pengene bruges til? Vi skal sikre kompetente, uddannede pædagoger og pædagogiske assistenter. Også her er vi i Hørsholm håbløst bagud. Kun 38 procent pædagoger i vuggestuerne og 28 procent i børnehaverne i gennemsnit. I redegørelsen udtrykkes det meget diplomatisk: »Andelen af pædagoger er forholdsvist lavt i både vuggestue og børnehave i betragtning af, at daginstitutionerne tildeles ressourcer til en pædagogandel på 53%.«. Ja, det må man nok sige.

I SF ønsker vi en »genopretningsplan« for området. I en tidligere periode (med samme politiske flertal som nu) fandt man besparelser ved at nedsætte pædagogandelsprocenten i budgettildelingen fra 60 procent til 53 procent, som man er langt fra at overholde. SF's forslag er at komme tilbage på en budgettildeling med 60 procent pædagoger og 40 procent medhjælpere. I Rudersdal er den eksempelvis 62-68 procent - fordi man gerne vil sikre kvalitet.

I Hørsholm skal vi have et krav om, at pengene rent faktisk bruges på uddannede voksne på stuerne. I dag er hele 46 procent ikke-fagligeuddannet personale i vuggestuerne og 51 procent i børnehaverne. Kvalitet for børn kræver flere voksne med fagkompetencer, og det kræver et godt arbejdsmiljø og -vilkår, som politikerne i Hørsholm skal tage ansvar for. Det haster.

