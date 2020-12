DEBAT: Radikale vil give lærerne mere tid

De 400 millioner, der nu er på vej til kommunerne, er en del af den årlige lærermilliard, der blev afsat på finansloven for 2020 efter stort pres fra det Radikale Venstre på Christiansborg. Som radikale byrådsmedlemmer glæder vi os over, at pengene nu endelig er på vej til de lokale folkeskoler.

De ekstra midler skal bruges så lærerne får mere tid til at forberede deres undervisning og eksempelvis sikre at der er mere tid til individuel kontakt til elever under perioder med virtuel undervisning og til at skabe nærværende relationer til børnene i den normale undervisning. Det er glædeligt, at vi nu får knap 2 milllioner til at styrke folkeskolen i Hørsholm, så vi sikrer en bedre balance mellem de forventninger, som vi har til folkeskolen, og de ressourcer, som lærerne har til at indfri dem.