DEBAT: PH Park gik fra et provenu på 100 millioner kroner til Ebberød Bank

Af Glen Madsen (DF), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Hørsholm Kommune erhvervede sig hospitalsgrunden på borgmesterens opfordring. Og den primære årsag var ikke »fortællingen« om byudvikling og en lille park til byens beboere, som borgmesteren kører for fuld skrue nu, men derimod, at der var penge i konstruktionen med kommunen som mellemmand. Store penge.

Som opstart på en ny valgperiode er det kutyme, at de folkevalgte orienteres om en kommunes overordnede økonomi. I den forbindelse fortalte både borgmester Morten Slotved og viceborgmester Henrik Klitgaard med stor begejstring den øvrige kommunalbestyrelse om, at PH Park var en guldrandet forretning for Hørsholm Kommune! Når projektet var færdiggjort ventede et provenu på hele 100 millioner kroner. Et år efter, i starten af 2019, var hele molevitten pludselig pist væk! Millionerne var ikke bare blevet færre. Nej, de var væk - som i fuldstændig helt og aldeles væk. Et overskud på 100 millioner kroner var blevet til et granvoksent tocifret million-underskud.

Jeg glemmer aldrig den dag, hvor det gik op for Kommunalbestyrelsen, at PH Park ville blive et dundrende underskud. Jeg glemmer aldrig de ansigtsudtryk, der var. Især viceborgmesterens nærmest vantro udtryk står fuldstændig klart i min hukommelse.

Der gik chokbølger igennem rådhusets parterre, da mindretallet bogstavelig talt måtte hive informationen om underskuddet i PH Park ud af direktøren og borgmesteren. Alle var lamslåede og spørgsmålene var efterfølgende mange. I den følgende tid blev Kommunalbestyrelsen orienteret om, at det først var med ansættelsen af en projektleder i slutningen af 2018, at der var kigget ind i den konkrete økonomi. I årene før havde ingen haft et overblik. Det var jo en guldgruppe...

Så om overskuddet blev på 100 eller 80 millioner kroner havde hverken borgmesteren eller direktionen koncentreret sig om. Mange udgifter, der reelt set intet havde med PH Park at gøre, var lagt ind i projektet. Og så havde de forventede salgspriser også vist sig, at være urealistisk høje. Fantasteri, regnskabsmæssige fiksfakserier og elendig styring igen-igen.

Jeg forstår til fulde, at borgmesteren gerne vil ud med en »fortælling« om, at PH Park alene har handlet om flere borgere og en park til byens borgere. Den ændrer bare ikke på, at udgangspunktet var et forventet provenu på 100 millioner kroner, hvor der endnu en gang gik fuldstændig Ebberød Bank i den.

