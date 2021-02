Ole Graabæk fra Rungsted Kyst skriver, at den hurtigste måde at reducere overløb er at nyttiggøre alle eksisterende renseanlæg. Arkivfoto

DEBAT: Om at nyttiggøre eksisterende renseanlæg

I foråret var der debat om udledning af 290.000 kubikmeter urenset spildevand fra Nordhavn. Selskabet påstod at udledningen var nødvendig, men da man fik tænkt sig om, var det ikke nødvendigt. Det viste sig, at beslutning om udledning var baseret på selskabsøkonomi.

Alle kommuner har pligt til at indrapportere overløb til Miljøstyrelsen. Jeg fik aktindsigt hos Miljøstyrelsen og lavede en oversigt over regnbetinget udledning fra alle landets 98 kommuner.

Den hurtigste måde at reducere overløb er at nyttiggøre alle eksisterende renseanlæg.

En stor afgift på overløb vil gøre det attraktivt at sejle spildevand fra kommuner, hvor kapaciteten er utilstrækkelig, til rensningsanlæg med ledig kapacitet, som selvfølgelig skal have betaling for ydelsen. Det kan betyde en indtægt for hjælperen. Hvor svært kan det være?

Jeg blev opmærksom på, at et renseanlæg importerer industrispildevand fra norsk olieindustri. Efter rensning tyndes det op med oppumpet grundvand inden udledning i indre danske farvande. Så overholdes koncentrationen, men mængden af fæle stoffer i havet øges - lovligt. Kommunen kan ikke gøre noget, da det er en statslig godkendelse. Det rensede spildevand skulle naturligvis sejles tilbage til udledning under norske myndigheders kontrol. Og skibet sejler i forvejen for at hente industrispildevandet.