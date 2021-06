Konservative beklager, at der ikke var politisk vilje fra Venstre til selv at komme med et kompromis, skriver Jan H. Klit (K) som svar til Venstres Anne Ehrenreich. Foto: Lars Sandager Ramlow

DEBAT: Når vi laver planer, skal de selvfølgelig holdes

Så siger jeg: »Konservative beklager, at der ikke var politisk vilje fra Venstre til selv at komme med et kompromis«. Man når jo ikke et kompromis ved bare at stå fast på eller skærpe sine egne krav. Vi har i måneder forsøgt at lytte os til en åbning fra Venstres side, men forgæves - og tro mig, det har været forsøgt rigtig mange gange. Der har været afholdt mindst 3 ekstraordinære møder i forsøget på at indgå kompromisser, idet vi selvfølgelig gerne ville have haft Venstre med.