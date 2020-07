Der er meget, der tyder på, at såvel regeringen som vore lokale socialdemokrater pønser på, at det bliver nødvendigt at sætte både ejendomsbeskatning og den kommunale indkomstskat op, skriver Fritz Reuther (V) fra Hørsholm Kommunalbestyrelse. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

DEBAT: Mørke skyer trækker op for parcelhusejerne

Hørsholm - 22. juli 2020 kl. 14:48 Af Fritz Reuther (V), Medlem af Miljø- og Planudvalget, Medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse

Der er meget, der tyder på, at såvel regeringen som vore lokale socialdemokrater pønser på, at det bliver nødvendigt at sætte både ejendomsbeskatning og den kommunale indkomstskat op, hvis kommunerne skal have mulighed for at kunne opfylde de i henhold til Serviceloven gældende krav til en blot tålelig tilværelse for de borgere, som bor på plejehjemmene og de der har behov for hjemmehjælp.

Som situationen tegner sig, efter Corona-krisen har afsløret, hvor dårlige forholdene er for den ældste del af befolkningen, bliver det ikke nemt for kommunalbestyrelserne at få vedtaget blot meget små besparelser på ældreområdet og da statsministeren holder en stor paraply over udgifterne til børneområdet, er der i realiteten kun mulighed for besparelser på kultur & sportsområdet og den kommunale administration.

Men det er ikke kun højere skatter, der truer husejerne, idet NovaFos har planer i gang for at få indført obligatorisk tagvandsseparation, som formentlig vil koste omkring 200.000 kroner i gennemsnit for hver enkelt hus. I betragtning af at der nok er cirka 700 ejendomme i kommunen, vil det svare til cirka 140 millioner kroner plus det besvær, der følger med opgravning af samtlige haver og mange veje, hvor der skal nedlægges nye kloakledninger. Det forventes at NovaFos kommer ud af busken til efteråret.

Et andet område, hvor der kan forventes en større regning, er regeringens ønske om at forbyde husopvarmning ved olie og gas indenfor de næste år, hvor man vil have opvarmning med varmepumper, der er den billigste og mest klimavenlige måde at opvarme på.

Selvom der er tale om tilskud på 25.000 kroner, er det ikke helt givet, at mange vil være i stand til at betale for udskiftningen, der for et hus på 130m2 forventes at koste cirka 100.000 kroner og for et hus på 200m2 omkring 160.000 kroner.

Der venter nogle spændende borgermøder forude.