Venstre har opfordret borgmesteren til at kigge nærmere på omplacering af kommunens medarbejdere. Arkivfoto

DEBAT: Manglende aktivering af hjemsendte medarbejdere

Skrevet af Ann Lindhardt (V), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse

Hørsholm - 16. januar 2021 kl. 21:00 Kontakt redaktionen

Venstre har opfordret administrationen og borgmesteren til at kigge nærmere på omplacering af de af kommunens medarbejdere, der er hjemsendt pga. covid-19, og som ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra.

Siden april har Venstre ønsket en plan for udnyttelse af medarbejderressourcer på tværs af kommunen. Vores nabokommuner har med stor succes omplaceret medarbejdere, som har kunne nyttiggøres med andre opgaver. Det gælder både Allerød og Gentofte og derfor undrer det os, at det ikke er en ligeså udbredt praksis i Hørsholm Kommune?

Det skal være værdigt at blive ældre i Hørsholm. Det er jo ingen hemmelighed, at der er politiske forskelle, når det drejer sig om prioritering af ældreområdet. Det er heller ingen hemmelighed, at borgmesterens flertal har skåret på ældreområdet i deres budgetforlig, og vi var andre partier, der ville en anden retning for vores kommune. Nar ældreområdet i forvejen er hårdt skåret og presset, så har Corona blot presset citronen yderligere.

Det ville være oplagt at Hørsholm Kommune omplacerede medarbejdere til ældreområdet for at lette presset der. Vi vil gerne takke personalet, som har knoklet hårdt under svære vilkår. Jeg er uforstående over for, at Hørsholm ikke har det samme fokus på frivillig omplacering, når vores nabokommuner har stor succes med det, og det har f.eks. hjulpet presset i deres hjemmepleje.

I Hørsholm Kommune oplever vi i øjeblikket smitteudbrud på flere plejecentre. Hertil kommer, at der også er smitte blandt ansatte og borgere på de midlertidige pladser. Der er et enormt pres på medarbejderstaben på ældreområdet. Lige efter nytår gjorde Hørsholm Kommune brug af nødbekendtgørelsens muligheder for at reducere i opgaverne på ældreområdet (særligt i hjemmeplejen), så der kunne sikres personale nok til de mest basale omsorgs- og plejeopgaver. Men hvorfor er omplacering af medarbejdere ikke taget i brug, før man sætter servicen ned?

