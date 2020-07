DEBAT: Lurere ved Kongevejscentret

P-vagterne står på spring, og når en bil parkerer, skynder vagten sig derhen, idet han håber, at kunden glemmer at stille skiven. Han skal nemlig være hurtig til at skrive bøden, for kunden kommer jo hurtigt ud igen. For mit eget vedkommende var jeg i Dalgaard 15 minutter. P-vagten tjekkede min p-skive fire minutter, efter jeg var kommet. Farvel 795 kroner.