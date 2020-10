Hanne Mortensen fra Hørsholm var ikke tilfreds med den kommunale madservice. Arkivfoto

DEBAT: Jeg var ikke tilfreds med madordningen

Af Hanne Mortensen, Strandvænget 23, Rungsted Kyst:

Hørsholm - 17. oktober 2020

Jeg er selv 90 år, og har været udsat for en ulykke, der forhindrede mig i at klare eksempelvis madlavning for en tid.

Jeg tilmeldte mig madordningen i Hørsholm Kommune, som jeg dog afmeldte kort tid efter, da jeg og min søn ikke fandt den indbydende og ej heller opfyldte mit behov for små proteinrige portioner, friske grønsager etc., som en ældre traumatiseret krop kræver.

Jeg har klaret mig med dejlig mad, lavet af såvel børn som svigerbørn til min fryser, når vi ikke spiste sammen, suppleret med kvalitetsfærdigretter, som kan købes i ethvert supermarked. Prisen er absolut sammenlignelig, ofte billigere. Jeg er kommet godt over min voldsomme skade med god hjælp fra Hørsholm Kommunes hjemmehjælp, men måske også fordi jeg har fået den rette kost?

Jeg bør nok tilføje, at mine børn har en travl hverdag med fuldtidsjob. De har for en tid lavet større portioner for at kunne give mig mad til fryseren, ifølge dem selv en mindre ekstra indsats.

Jeg er klar over, at ikke alle har den mulighed.

Jeg er i stand til at lave mad igen, jeg er helt klar over, at jeg er heldig, men derfor er det altafgørende at man finder en god løsning for dem, der er afhængige af hjælp.

Det er et lyspunkt at spise et godt, indbydende måltid.

