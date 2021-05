Venstres Ann Lindhardt forstår ikke, at de konservative medlemmer af Epidemiudvalget på Christiansborg ikke stemte imod en nedlukning af Hørsholm. Arkivfoto: Morten Timm. Foto: Morten Timm

DEBAT: Hvorfor stemte de Konservative ja til en nedlukning?

Af Ann Lindhardt (V), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Hørsholm - 12. maj 2021 kl. 17:42 Kontakt redaktionen

Søndag lukkede dele af erhvervslivet desværre helt ned I Hørsholm Kommune. Beslutningen blev truffet af Regeringen, men var på baggrund af anbefaling fra Epidemiudvalget på Christiansborg, efter at der var blevet konstateret for høje smitte i kommunen.

Borgmesterens eget parti, de Konservative, stemte i Epidemiudvalget på Christiansborg lørdag for en nedlukning af Erhverslivet i Hørsholm. Det undre Venstre, når borgmestren på alle medier hele lørdagen var imod en nedlukning af erhvervslivet i Hørsholm, at borgmestrens eget bagland stemte for nedlukningen.

Venstre havde appellerede direkte til Epidemiudvalget og Venstre på Christiansborg, til at butikker og restauranter skulle få lov til at holde åbent. Der mangler logik og et mere grundigt oplyst beslutningsgrundlag.

Borgmesterens angreb på regeringen for de alt for drastiske indgreb overfor vort lokale erhvervsliv kan han og erhvervslivet igen »takke« de konservative medlemmer af Epidemiudvalget for disse restriktioner, idet de udtalte sig for forslaget fra Erhvervsministeriet om automatisk nedlukning af erhverv i Hørsholm.

En sådan nedlukningen af vores erhvervsliv rammer hårdt og unødigt skævt i butikker og restauranter, der er udsat for konkurrence fra nabokommunerne. Der burde ses på mere pragmatiske løsninger og fleksibilitet. Eksempelvis at der ikke sker en nedlukning prompte, eller som DI anbefaler at eksempelvis butikker i stedet kan holde åbent med øgede afstandskrav.

Det er ikke til at bære, hvor stor indflydelse denne nedlukning har på vores erhversdrivende. Denne nedlukning kan være sidste dråbe.

Mere handling og mindre snak Derfor har Venstre opfordret alle partier i Kommunalbestyrelsen for at tage påvirke vores bagland på Christiansborg. Vi skal stå sammen politisk i Hørsholm, og i fælleskab hjælpe vores by. Venstre ser meget positivt på at Borgmestren nu har kontaktet og anmoder om genåbner øjeblikkeligt og ikke afventer, at den testkorrigerede incidens har været under 250 i syv dage.

Det undrer Venstre, at vi har gået enegang for at hjælpe Hørsholm, og her tænker vi specielt på Socialdemokratiet og det Radikale Venstre.

For man kan jo spørge sig selv om denne nedlukning af erhvervslivet faktisk kunne været undgået?

