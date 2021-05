DEBAT: Husk borgerhøring om rensningsanlæg på Agiltevej

Blandt andet har vi efterlyst oplysninger om baggrunden for valget af Hørsholm til at huse anlægget samt bedt om at se de undersøgelser, som har ført til denne konklusion. Vi har endvidere bedt om at få at vide, hvilket fordele det har for borgerne, at Hørsholm Kommune bliver vært for rensningsanlægget, som vil medføre, at der vil være et omfattende gravearbejde i Hørsholm gennem en årrække for at få alle Hørsholms og nabokommunernes vand- og spildevandsledninger ført til Agiltevej. Det er væsentligt, at disse gener og væsentlige forhold bliver belyst ordentligt forud for en politisk stillingtagen til sagen.